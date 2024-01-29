Volkan Konak: Söylediğim yanlış anlaşılmış

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Volkan Konak, 2013'te kızı Şimal'in eğitimi için müziği bırakacağını duyurmuştu. Konak; "Büyük kızım Şimal liseyi bitiriyor. Üniver­siteyi yurt dışında okuyacak. Ben de eğitim hayatında kızımı yalnız bırakmak istemiyorum. Hayatımı orada devam ettireceğim. Bu yüzden Türkiye'den ayrılacağım. Planım, kızım eğitimini sürdürürken bir kitap yazmak" demişti.

Volkan Konak, sosyal medya hesabından; "Beni silin, ben yokum" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklaması, 'Yeniden müziği bıraktı' yorumlarının yapılmasın neden oldu.

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Volkan Konak ardından yeni bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi; "Dostlar! Söylediğim yanlış anlaşılmış galiba. Siyaset korosunda şarkı söylemeyeceğimi belirttim. Her zaman olduğu gibi, dürüst, uygar ve asil insanların korosunda şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Son söz; Yaşasın sevgi, yaşasın bilim, yaşasın sanat" dedi.

Volkan Konak, ocak ayı başında sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında yaptığı yorum nedeniyle başkanlığın tepkisini çekmişti.

Volkan Konak'ın söz konusu yorumuyla; 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarının oluşturduğunu savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, ünlü şarkıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.