Volkan Konak: Her yere karavanla gidiyorum
Bayramın birinci günü Kıbrıs'taki bir mekânda konser veren Volkan Konak samimi açıklamalarda bulundu; "Kıbrıs haricindeki her yere karavanla gidiyorum"
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Volkan Konak, Kurban Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'taki bir mekânda sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak, "Bayramlar çok özeldir. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Biz de misafirlerimize umut ve neşe vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Yeni şarkı müjdesi veren Volkan Konak, "Bedenimize ve ruhumuza uyan şarkılar bulmamız gerekiyor. Seslendireceğim şarkıya aşık olmalıyım ve onu sevmeliyim. İnsanları sahte duygularla besleyemem. Samimi ve sıcak bir eser olmalı" dedi.
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"KARAVAN SAYESİNDE KENDİME VAKİT AYIRIYORUM"
Volkan Konak, gazetecilerin "Tatil yapabilecek misiniz?" sorusuna "Ben konser aralarımı fırsata çevirmeye çalışıyorum. Kıbrıs haricindeki her yere karavanla gidiyorum. Bu sayede kendime zaman ayırıp dinlenebiliyorum" yanıtını verdi.
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