Volkan Konak: Her yere karavanla gidiyorum

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Volkan Konak, Kurban Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'taki bir mekânda sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak, "Bayramlar çok özeldir. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Biz de misafirlerimize umut ve neşe vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.