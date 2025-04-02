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        Haberler Magazin Volkan Konak'a veda günü: Vasiyeti yerine getirilecek - Magazin haberleri

        Volkan Konak'a veda günü

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının vasiyetiyle ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:56
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        Volkan Konak'a veda günü
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        Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

        Volkan Konak'ın cenaze namazı dün, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Konak'ın cenazesi ardından memleketi Trabzon'a nakledildi.

        Volkan Konak'ın İstanbul'daki cenaze namazında izdiham yaşandı.

        Volkan Konak'ın cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

        VASİYETİ AÇIKLANDI

        Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirtti.

        Oktay Koçhan; "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeniyle beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

        Volkan Konak'ın cenazesinde konuşan CHP Lideri Özgür Özel, Trabzon’da bir cadde veya sokağa ünlü sanatçının isminin verileceğini açıkladı.

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        VOLKAN KONAK HAKKINDA

        Volkan Konak, 1967'de Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Konak, müziğe olan ilgisiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.

        1988’de mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halk Müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991’de bu eğitimini başarıyla tamamladı.Kariyerinde 13 albüme imza atan Volkan Konak, 2006'da MÜ-YAP tarafından 'Altın Plak' ile ödüllendirildi.

        Volkan Konak 1992'de Selma Konak ile nikâh masasına oturdu. Çift, bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarına 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdi. Konak, maddi imkânsızlıklar nedeniyle düğün yapamadığı eşine yıllar sonra gelinlik giydirerek Ağustos 2023'te nikâh tazelemişti.

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