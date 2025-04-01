Volkan Konak'a veda

Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

Volkan Konak'a İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla veda edildi. Konak'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon / Maçka'ya nakledildi.

Habertürk'ten Atakan Makar ile Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Volkan Konak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde zaman zaman izdiham yaşandı.

Orhan Gencebay, Perihan Savaş, Hakan Altun, Şevval Sam, Erol Evgin, Kutsi, Sinan Özen, Ahmet Selçuk İlkan, Hüsnü Şenlendirici, Resul Dindar, Alper Kul, Aylin Kontente, Müjdat Gezen, Melek Baykal ve Berkay Şahin gibi ünlü isimlerin yanı sıra merhum şarkıcının hayranları, Volkan Konak'a son görevini yerine getirmek üzere Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gitti.

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın tabut başındaki feryadı yürekleri dağladı.

Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı.

"Geçen hafta İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepki veren sanatçılardandı. Bugün rakam 2900'ün üzerine çıktı. 3 bine yakın sanatçı imza attı. O, 'Hepimiz cesaretle bir adım öne çıkmalıyız' diyen kişiydi. Kampanya 800 imza olduğunda kendi yurt dışındaydı. Bir arkadaşı aramış, 'Volkan sen de imza koymayı düşünür müsün?' diye. 'Ben oraya imzayı değil kalbimi basarım' demiş. Volkan Konak bu demek işte. Bu ülkenin haklı mücadelelerine bütün yüreğini basan birini kaybettik. Dereler, çocuklar, ormanlar, insanlar onu çok özleyecek. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Çok üzgünüz. İstanbul'da, gördünüz, bir cenaze törenini aşan, başka bir duygu var burada. Yarın da Trabzon Maçka'da olacağız. Volkan ağabeyimiz, Volkan Konak'ı, bu toprakların cesur, devrimci evladını hep beraber, toprağına teslim edeceğiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakkımız bizden yana helal olsun. İnşallah o da bu kadar onurlu bir mücadeleden sonra hakkını bizlere helal etmiştir. Çok özleyeceğiz. Acımız çok büyük hepimizin başı sağ olsun."

"HAZIRLIKSIZ VE ANİ BİR ÖLÜM"

Resul Dindar da Volkan Konak'ın vefatının erken olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Hazırlıksız ve ani bir ölüm. Bu bizi çok üzüyor. Artık ölümlere de alıştık mı bilmiyorum ama bazen bazı sanatçılar, böyle önemli insanlar, biraz daha fazla acı veriyor. Çünkü yerleri doldurulamıyor. Başka anlamda da çok farklı bir insandı Volkan Konak. Toplumsal konularda çok öndeydi, sadece sanatıyla değil. Birçok insana yardımı dokunmuştur, faydası olmuştur. Derin bir boşluk oluştu içimde. Bunu tarif edemiyorum. Başta ailesi olmak üzere herkesin başı sağ olsun. Trabzon'un Maçka'nın, Karadeniz'in, seven ve onu anlayan herkesin başı sağ olsun."

Volkan Konak'ın kayınvalidesiyle kayınbabası gözyaşlarını tutamadı.

VOLKAN KONAK HAKKINDA

Volkan Konak, 1967'de Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Konak, müziğe olan ilgisiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988’de mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halk Müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991’de bu eğitimini başarıyla tamamladı.Kariyerinde 13 albüme imza atan Volkan Konak, 2006'da MÜ-YAP tarafından 'Altın Plak' ile ödüllendirildi.