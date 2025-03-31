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        Haberler Magazin Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Magazin haberleri

        Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma

        KKTC polisi, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:20
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        Ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi.

        Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

        Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.

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        İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.

        KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

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