Volkan Konak, dün gece (30 Mart) Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı.

Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

Volkan Konak'ın vefat haberini alan ünlü isimler; üzüntülerini, taziye mesajlarıyla dile getirdi.

Erol Evgin: Ah Volkan’ım ah... Benim değerli kardeşim, yaktın bizi Kuzeyin Oğlu... Çok ama çok üzgünüm. Yüreğinin sesiyle söylediğin şarkılarınla hep bizimle olacaksın. Seni hiç unutmayacağız. Mekânın cennet olsun.

Muazzez Ersoy: Böyle gidişine canımız acıyor Volkan kardeşim. Güzel kardeşim... Rabbimizin hükmü karşısında ne söylesek boş, ne desek boş...

Ebru Gündeş: Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü... Kuzeyin Oğlunu, hepimizin ağabeyini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Çok çok üzgünüm. Her daim kalbimizde yaşayacak. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim.

Mert Fırat: Başımız sağ olsun. Sevenlerine ve değerli ailesine sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın.

Özcan Deniz: Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.

Koray Avcı: Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın, ağabeyim oldun, ailemden birisi oldun, sevgini hiç esirgemedin. Hastaneye gidene kadar inanmak istemedim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Volkan ağabeyimizi kaybettik. Başımız sağ olsun, devri daim olsun.

Koray Avcı ve Volkan Konak

Mahsun Kırmızıgül: Ah Volkan ağabeyim ah... Son zamanlarda kaybettiğim sevdiklerim, yaşadığımız acı olaylar... Ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız ne de bayramımız... Her şey eksik, her şey yarım... Az önce İzmir’de sahnedeydim. Müziğin içinde kaybolmuşken aldığım acı haberle sahnede adeta sarsıldım. Volkan Konak; İTÜ’den ağabeyimiz, çok sevdiğim sanatçı dostumuz, sahnede, alkışlar arasında hayata veda etmiş. O an zaman durdu, müzik sustu, içimde bir şey daha koptu. Ailesine, dostlarına ve onu seven herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. İçimdeki bu karanlık ne zaman aydınlanacak? Ne zaman yeniden nefes alacağız, ne zaman bu hüzün dinecek, bilmiyorum. Tek bildiğim; içimde büyüyen bu boşluğun her geçen gün biraz daha derinleştiği. Her gidenin ardından biraz daha yalnız, biraz daha eksik kaldığım.