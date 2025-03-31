Volkan Konak, dün gece (30 Mart) Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı.

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Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

Volkan Konak'ın vefat haberini alan ünlü isimler; üzüntülerini, taziye mesajlarıyla dile getirdi.

Erol Evgin: Ah Volkan’ım ah... Benim değerli kardeşim, yaktın bizi Kuzeyin Oğlu... Çok ama çok üzgünüm. Yüreğinin sesiyle söylediğin şarkılarınla hep bizimle olacaksın. Seni hiç unutmayacağız. Mekânın cennet olsun.

Muazzez Ersoy: Böyle gidişine canımız acıyor Volkan kardeşim. Güzel kardeşim... Rabbimizin hükmü karşısında ne söylesek boş, ne desek boş...

Ebru Gündeş: Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü... Kuzeyin Oğlunu, hepimizin ağabeyini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Çok çok üzgünüm. Her daim kalbimizde yaşayacak. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim.

Sibel Can: Ah canım benim... Nazan Öncel: Volkan'ım bayrama noktayı koydu. Çok severdim, çok üzgünüm.Sene 1993; "Nazınla dünya sazınla dünya sildin süpürdün ne varsa rüya." Ben yazdım okudum, o kemençe çaldı. Gencecik bir delikanlıydı daha... Gel de inan şimdi buna... "O çocuk gidemez" diyor insan. Onur her daim dik duruşuyla hatırlayacağım . Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Cem Yılmaz: Mekânın cennet olsun. Bu ani kaybımıza çok üzüldüm. Başta ailesine, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İz bırakmış, kıymetli bir ağabeyimizdi. Huzur içinde uyu. Erdal Beşikçioğlu: Başımız sağ olsun. Kuzeyin Oğlu'nu kaybettik. Sevenlerinin, ülkemizin başı sağ olsun. Merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesi'ne ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Acılarını yürekten paylaşıyorum. Sıla Gençoğlu: Ne kadar üzüldüm. Mert, özü sözü bir, çok değerli Volkan Konak’ı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin.

Mert Fırat: Başımız sağ olsun. Sevenlerine ve değerli ailesine sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın. Özcan Deniz: Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun. Koray Avcı: Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın, ağabeyim oldun, ailemden birisi oldun, sevgini hiç esirgemedin. Hastaneye gidene kadar inanmak istemedim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Volkan ağabeyimizi kaybettik. Başımız sağ olsun, devri daim olsun. Koray Avcı ve Volkan Konak Mahsun Kırmızıgül: Ah Volkan ağabeyim ah... Son zamanlarda kaybettiğim sevdiklerim, yaşadığımız acı olaylar... Ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız ne de bayramımız... Her şey eksik, her şey yarım... Az önce İzmir’de sahnedeydim. Müziğin içinde kaybolmuşken aldığım acı haberle sahnede adeta sarsıldım. Volkan Konak; İTÜ’den ağabeyimiz, çok sevdiğim sanatçı dostumuz, sahnede, alkışlar arasında hayata veda etmiş. O an zaman durdu, müzik sustu, içimde bir şey daha koptu. Ailesine, dostlarına ve onu seven herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. İçimdeki bu karanlık ne zaman aydınlanacak? Ne zaman yeniden nefes alacağız, ne zaman bu hüzün dinecek, bilmiyorum. Tek bildiğim; içimde büyüyen bu boşluğun her geçen gün biraz daha derinleştiği. Her gidenin ardından biraz daha yalnız, biraz daha eksik kaldığım.

Mustafa Sandal: Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Kuzeyin Oğlu... Feyyaz Şerifoğlu: Aciziz hem de o kadar aciziz ki... Çok üzüldüm. İnanamıyorsun da ama elden ne gelir? Koca bir hiç... Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Fedon: Ah Volkan'ım... Ah Kuzeyin Oğlu... Şoktayım, çok üzgünüm, çok erken oldu. Daha yapacak çok işin vardı. Mekânın cennet olsun. Fedon ve Volkan Konak Aşkın Nur Yengi: Huzurla uyu. Emre Altuğ: Ah be Volkan... Huzur içinde yat. Mekânın cennet olsun. Ece Seçkin: Zaten karmakarışık duygular içinde olduğumuz bu bayramda ne yazacağımı bilemediğim bir haberle daha sarsıldım. Çok erken oldu Volkan ağabey... Çok ama çok üzgünüm. Allah ailene ve tüm sevenlerine sabırlar versin, mekânın cennet olsun. Yaşar İpek: Allah rahmet Eylesin. Acısı ailesine sabırlar diliyorum.

Şoray Uzun: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Mekânın cennet olsun Volkan Konak. Ailesine ve biz sevenlerine sabırlar diliyorum. Ümit Erdim: Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Huzur içinde uyu Kuzeyin Oğlu. Hamdi Alkan: Çok üzgünüm. 'Mimoza Çiçeği'ne gözyaşları eklendi. Simge Sağın: Volkan ağabeyim çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Bülent Parlak: Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Sanatın, insanlığın, sevginin, demokratlığın... Seni çok seviyoruz be Volkan ağabey nereye ya... Talat Bulut: Canım Volkan'ım ne acelen vardı... Devrin daim olsun, başımız sağ olsun. Murat Dalkılıç: Volkan ağabeyim... Fulden Uras: Çok üzdün... Mekânın cennet olsun Volkan Konak. Merve Özbey: Volkan ağabey... Acıma acı eklendi. Sen dünyanın en güzel insanlarından bir tanesiydin. Ah Selma abla ah... Gülşen: Çok kıymetli bir insanımızı kaybetmenin şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum. Volkan ağabey ne yaptın böyle?

Gökhan Tepe: Canım ağabeyin ruhun şad olsun. Ali Sunal: Çok kıymetli Volkan Konak aramızdan ayrıldı. En son 'Güldür Güldür Show' kulisinde görüşmüştük. Mekânın cennet olsun güzel insan hepimizin başı sağ olsun. Derya Bedavacı: Çok üzgünüm. Derya Uluğ: Volkan ağabey sen çok güzel bir insandın. Çok ama çok üzgünüm. Dilim varmıyor ama mekânın cennet olsun. Emir Ersoy: Hayatımın ilk aranjörlük deneyimlerinden biridir Volkan Konak albümü... Yılı hatırlamıyorum bile... 90'lar belki de... Her karşılaşmamızda "Sana bir gönül borcum var" derdi. Helali hoş olsun. Çok mert, delikanlı, sanatının peşinde koşan bir sanatçıydı. Yolun ışıklarla, mekânın cennet, devrin daim olsun güzel insan. Hepimizin başı sağ olsun. Selen Görgüzel: Tek tek kaybediyoruz değerli insanları. Çok üzgünüm çok... Başımız sağ olsun. Mekânın cennet olsun Volkan Konak.

Didem Uzel: Ama gerçekten çok üzüldüm. Erken bir gidiş... Sahne anını görmeye kalbim dayanmadı. Mekânın cennet olsun güzel insan. Hakan Taşıyan: Allah rahmet eylesin. Timur Acar: Söyleyecek söz bulamıyor insan... Kuzeyi başka türlü sevdirdi insanlara, bizlere başka türlü örnek oldu. Bir dönem müzikle uğraşıp gitar çalan kim varsa onun gibi söyledi ortamlarda. Ne bileyim güzel bir insanı yitirdik. Yeri geldi 'Göklerde Kartal' gibiydi, bazen en kırılgan 'Mimoza Çiçeği'ydi, 'Efuli'ydi, dertliydi kederliydi, 'Cerrahpaşa'ydı... Kulaklarımızda sesin, ruhumuzda ise derin izlerin kaldı şimdi. Nurlar içinde uyu güzel adam. Yattığın yer incitmesin. Fazıl Say: Değerli müzisyen Volkan Konak’ın ani vefat haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Memleketini çok seven, sözünden hiç çekinmeyen, mert bir insandı. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Işıklarda uyusun sevgili Volkan Konak. Çok genç, daha yaşayacak ne çok şey vardı... Ölümünün Kıbrıs’ta verdiği bir konser sırasında sahnede kalp krizi geçirmesi sebebiyle olduğunu yazılanlardan anlıyoruz.