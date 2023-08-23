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        Haberler Magazin Volkan Konak, 31 yıl sonra düğün yaptı

        Volkan Konak, 31 yıl sonra düğün yaptı

        Volkan Konak, 1992'de evlendiğinde maddi sıkıntıları nedeniyle düğün yapamamıştı. Konak, eşi Selma Konak ile nikâh masasına oturduktan 31 yıl sonra düğün yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 08:51 Güncelleme: 23.08.2023 - 08:51
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        31 yıl sonra düğün yaptı
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        Volkan Konak, eşi Selma Konak ile evlendikten 31 yıl sonra düğün yaptı. Konak, 1992'de evlendiğinde maddi sıkıntıları nedeniyle düğün yapamamıştı.

        Volkan Konak - Selma Konak'ın 3 çocuğunun da bulunduğu düğün törenine Alper Kul, Sunay Akın, Ekin Uzunlar, Polat Yağcı, Tuğçe Kandemir ve Ali Ağaoğlu katıldı.

        Volkan Konak - Selma Konak; çocukları Şimal Konak, Derin Konak ve Volkan Konak ile görülüyor.
        Volkan Konak - Selma Konak; çocukları Şimal Konak, Derin Konak ve Volkan Konak ile görülüyor.
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        Düğün ritüellerinin tamamının gerçekleştirildiği gecede Volkan Konak ile Selma Konak oldukça duygusal anlar yaşadı.

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