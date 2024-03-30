Volkan Işık 56 yaşında parkurlara döndü

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Otomobil sporunun Türkiye’deki şampiyon ismi Volkan Işık yıllar sonra, 56 yaşında parkurlara döndü.

1995 ile 2003 yılları arasında sayısız şampiyonluk kazanan Volkan Işık ayrıca Dünya Ralli Şampiyonası WRC tarihinde puan kazanan ilk ve tek Türk pilot olma ayrıcalığına sahip.

2007 ve 2008’de Avrupa Ralli Şampiyonası’nı 2. ve 3. sırada tamamlayan Volkan Işık, geride kalan hafta Ege Otomobil Sporları Kulübü’nün (EOSK) organizasyonuyla gerçekleşen 33. Marmaris Ege Rallisi'nde GP Garage My Team adına Hyundai i20 R5 ile yarıştı.

Yarışın ilk gününde ayarlarına alışık olmadığı ve ilk kez kullandığı araçla kaza yapıp takla atan deneyimli pilot buna karşın şampiyonaya devam edeceğini söyledi. 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Automechanika, Motul Türkiye, Filomingo, Evofone ve Power Grup desteği ile mücadele eden Volkan Işık’ın Nisan ayının sonunda gerçekleşecek Bodrum Rallisi’nde de start alacak.