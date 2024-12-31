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        Haberler Spor Voleybol Voleybolda 2024 yılı nasıl geçti - Voleybol Haberleri

        Voleybolda 2024 yılı nasıl geçti

        Futbol ve basketboldan sonra en çok takip edilen sporlardan voleybolda heyecan, 2024 yılında da tüm hızıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:05
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        Voleybolda 2024 yılı nasıl geçti?
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        2024 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı final oynarken, A Milli Erkek Voleybol Takımı ise ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etti.

        AA'nın, Türk sporunda 2024 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, voleybol branşında 2024 yılı içindeki önemli olaylar derlendi.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, yılın en önemli olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Tarihinde ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılan ay-yıldızlı kadın voleybolcular, Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024'te üçüncü kez boy gösterdi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda ilk kez yarı finalde mücadele eden "Filenin Sultanları", organizasyonu dördüncü tamamlayarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşadı.

        Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise katıldığı üçüncü olimpiyat oldu.

        FIVB MİLLETLER LİGİ'NDE İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon ve dünya 1 numarası ünvanıyla FIVB Milletler Ligi'ne (VNL) başladı.

        VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitiren milli takım, çeyrek finalde Polonya'yla eşleşti.

        Çeyrek final maçında Polonya'ya 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11'lik setlerle 3-2 yenilen milli takım, organizasyona veda etti.

        A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI TARİHİNDE İLK KEZ VNL'DE MÜCADELE ETTİ

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını VNL'de verdi. Tarihinde ilk kez erkeklerde bu organizasyonda yer alan milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yaptı.

        Oynadığı 12 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebilen milliler, sezonu son sırada tamamladı.

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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'nin Japonya'da düzenlenen ikinci etabının 4'üncü ve son maçında Almanya'yla karşılaştı.

        Rakibine 3-2 yenildiği müsabakanın ikinci seti, Türkiye'nin 44-42 üstünlüğüyle tamamlanırken, Milletler Ligi'nin set sayısı rekoru da kırıldı. Önceki rekor 41-43'lük set sayısıyla 2023'te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.

        A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI'NDA BAŞANTRENÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda 2 Şubat 2023'te göreve getirilen Alberto Giuliani dönemi 11 ay sürmüştü.

        Daha sonra bu yıl 16 Şubat'ta takımın başına getirilen Fransız başantrenör Cedric Enard ile de yollar ayrıldı. Enard yönetiminde ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nde 1 galibiyet, 15 yenilgiyle 16 takım arasında sonuncu olmuştu.

        Temmuz ayında ise milli takımın başına Galatasaray'ın başantenörü Umut Çakır'ın getirildiği açıklandı.

        20 YAŞ ALTI KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONU

        Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

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        Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'yı mağlup ederek finale yükseldi.

        Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 117 dakika süren final maçında İtalya'yı 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

        TÜRKİYE, CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 YIL SONRA FİNALE TAKIM ÇIKARTAMADI

        Türkiye, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonunda 3 takımla temsil edildi. Son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank, çeyrek finalde elendi.

        Yarı finale çıkan takımlardan Fenerbahçe Opet, İtalyan temsilcisi Allianz Vero Volley'e, Eczacıbaşı Dynavit ise bir başka İtalyan takımı A. Carraro Imoco'ya kaybederek turnuvaya veda etti.

        Son olarak 2018-2019 sezonunda finale çıkamayan Türk takımları, 4 yıl aradan sonra bir kez daha final göremedi. 2019-2020 sezonunda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen turnuvada, 2020-2021 ve 2021-2022'de VakıfBank, 2022-2023'te ise VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit final mücadelesi vermişti.

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        Ayrıca son 13 sezonda ikinci kez Türk takımları finale yükselemedi.

        ERKEK VOLEYBOLU, CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL GÖRDÜ

        Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösterdi.

        Başkent temsilcisi, yarı finalde Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e yenilerek turnuvadan elendi.

        Bir başka başkent temsilcisi Halkbank ise CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Cucine Lube takımına yenilerek organizasyona çeyrek finalde veda etti.

        SULTANLAR LİGİ VE EFELER LİGİ'NDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise Halkbank sezonu şampiyon tamamladı.

        Fenerbahçe Opet, oldukça çekişmeli geçen Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 üstünlük sağlayarak sezonu zirvede tamamladı ve tarihindeki 7. şampiyonluğa ulaştı.

        Halkbank ise AXA Sigorta Efeler Ligi final etabında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0'la geçerek şampiyonluğa uzanırken, tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü.

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        KUPA VOLEY'İ FENERBAHÇE OPET VE HALKBANK MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Voleybolun önemli organizasyonlarından Kupa Voley'i kadınlarda Fenerbahçe Opet, erkeklerde ise Halkbank kazandı.

        Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.

        Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ise Halkbank, Arkas'ı 3-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı en çok kazanan takım ünvanını geliştirdi.

        FEDERASYON ASBAŞKANI AHMET GÖKSU HAYATINI KAYBETTİ

        Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, 29 Haziran'da vefat etti.

        Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        ŞAMPİYONLAR KUPASI'NI ARKAS SPOR VE FENERBAHÇE MEDİCANA KAZANDI

        Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-0 yenen Arkas Spor, ilk kez bu organizasyonda adını zirveye yazdırdı.

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        Kadınlarda ise Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

        MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ GÜVEN TAZELEDİ

        Türkiye Voleybol Federasyonunun Ankara'daki gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer yarıştı.

        Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Gökhan Dinçer ise 95 oyda kaldı.

        2016'dan bu yana görevini sürdüren Mehmet Akif Üstündağ, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.

        Üstündağ ayrıca, 4 yıl süreyle Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.

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