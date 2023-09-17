Filenin Sultanları Olimpiyat'ta! Türkiye - Peru voleybol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Peru voleybol milli maçı öncesi geri sayım sürüyor. Bugün Bulgaristan'la karşılaşan Filenin Sultanları Bulgaristan'la karşı karşıya geldi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda 19 Eylül Salı günü Peru milli takımı ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye - Peru voleybol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların cevabı...
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı B Grubu üçüncü maçında Peru karşısına çıkacak. Peki, "Türkiye-Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları Peru maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...
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FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye-Peru voleybol maçı 17 Eylül Salı günü (TSİ) 07.00'de başlayacak.
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TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Peru voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlacak.
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023
19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-BelçikaGruplar şu şekilde:
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.