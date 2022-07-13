İlk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Voleybol FIVB Milletler Ligi finalleri için heyecan dorukta. Ay-yıldızlı A Milli Kadın Voleybol Takımımız, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı.Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı. Peki Voleybol Milletler Ligi finalleri ne zaman? FIVB Milletler Ligi final maçları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...