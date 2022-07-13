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Voleybol Milletler Ligi finalleri ne zaman? FIVB Milletler Ligi final maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi finalleri ne zaman? Milletler Ligi final maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi finalleri Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek. Grup aşamasını 7. sırada tamamlayan A milli Kadın Voleybol Takımı finallere katılmaya hak kazandı. Voleybol Milletler Ligi final maçları için heyecan dorukta. Spor severler "Voleybol Milletler Ligi finalleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

13.07.2022 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Voleybol FIVB Milletler Ligi finalleri için heyecan dorukta. Ay-yıldızlı A Milli Kadın Voleybol Takımımız, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı.Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı. Peki Voleybol Milletler Ligi finalleri ne zaman? FIVB Milletler Ligi final maçları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

  • VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

    TVF Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, lig etabında ilk hafta maçlarını Ankara'da, ikinci hafta maçlarını Brezilya'da, üçüncü hafta maçlarını ise Kanada'da oynadı.

    Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.

  • VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇLARI TAKVİMİ

    Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları", ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

  • Organizasyonun 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

    13 Temmuz Çarşamba:

    15.00 Brezilya-Japonya

    18.30 ABD-Sırbistan

    14 Temmuz Perşembe:

    15.00 İtalya-Çin

    18.30 Türkiye-Tayland

    FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.

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