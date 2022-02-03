Vodafone'un mobil abone sayısı 27 milyona ulaştı

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2021 dönemini kapsayan 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın 3. çeyreğinde 4,5 milyar TL’ye ulaştı.
2021-22 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 24,2 milyon olarak gerçekleşti. M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27,0 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon artışla 16,4 milyona çıkarak, toplam abone bazının yüzde 67,9’unu oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 99,6 bin net artışla 3. çeyrek sonunda 1,3 milyonu aştı.
AYLIK 18 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ
Dijital müşteri deneyimini merkeze aldığı ürün ve servislerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Vodafone’un Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi
dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 500 milyonu buldu.
Vodafone Türkiye abonelerinin toplam data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 artışla 796 petabyte'ı aştı.
VODAFONE FİNANSMAN KURULDU
Vodafone, holding yapılanması altında faaliyet gösteren şirketlerine bir yenisini daha ekledi ve geçen yılın sonunda faaliyet izni alan Vodafone Finansman A.Ş. ile başlangıç olarak KOBİ ve ticari iş ortaklarının ihtiyaç duyacakları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için finansman desteği sağlamaya başladı.
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2021-22 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi: “Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Yeni Nesil Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz sonucu mali yılımızın 3. çeyreğinde servis gelirlerimiz yüzde 22 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaştı. Diğer yandan, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyonu aştı. Dünyada 70’i aşkın ülkede 180’in üzerinde ticari 5G şebekesinin kullanıma sunulduğunu görüyoruz. Biz de ülkemizde uygun yatırım koşullarının oluşması sağlanarak, frekans tahsislerinin bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şifahen paylaşılan 2022’de ihalenin gerçekleştirilmesi ve 2023 yılının başında hizmetin devreye alınması takviminin doğru bir zamanlama olacağını değerlendiriyor ve destekliyoruz. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 2022 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşmenin önü açıldıkça biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”
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