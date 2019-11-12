Vodafone Türkiye, Nisan - Eylül dönemini kapsayan 2019’un ilk mali yarı yılı sonuçlarını açıkladı. Şirketin Nisan-Eylül 2019 döneminde servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 artışla 6 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, 2019-20 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 artışla 2 milyar TL’ye yükseldi.

Son 6 aylık dönemde yatırımları 733 milyon TL olarak gerçekleşen Vodafone Türkiye’nin bu yatırımları içinde Temmuz 2019 itibariyle şebekede canlı olarak kullanılmaya başlanan yaklaşık 250 adet yerli ve milli ULAK baz istasyonu da yer aldı.

Mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükselen Vodafone Türkiye'nin M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.8 milyona ulaştı.

Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 58.2’sine çıkarken, 4.5G abone sayısı da 16 milyon oldu.

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 184 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.9 arttı.

Vodafone’un "Vodafone Yanımda" uygulaması gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 11.2 milyonu aşarken, Vodafone Yanımda’nın aylık ziyaret trafiği ise 250 milyonun üzerine çıktı.

2019-20 mali yılı ilk yarısında Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 5 GB’ı aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.7 artışla 748 petabyte'a ulaştı.

‘İVEDİLİKLE ELE ALINMASI GEREKEN PEK ÇOK KONU VAR’

Tüm iş süreçlerinde dijitalleşmeye öncelik verdiklerini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, “Gerek şirketimiz gerekse Türkiye’nin dijitalleşmesi için attığımız adımların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri aylık 250 milyonluk dijital trafik yaratan mobil uygulamamız Vodafone Yanımda. Bu platformumuz, gelecekteki büyümenin itici güçlerinden biri olacak” dedi.

Colman Deegan, 2019-20 mali yılı ilk yarı yıl sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye’yi bu kritik süreçte sonuna kadar destekliyoruz. Fiber yatırımları, altyapı paylaşımı ve yerli 5G ekosistemi oluşturulması gibi ivedilikle ele alınması gereken pek çok konu var. Bu alanlarda ilerleme kaydetmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız sürüyor. Bu inançla, 2019-20 mali yılının ilk 6 ayında 733 milyonTL’lik yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımıza devam edeceğiz.”