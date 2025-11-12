Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.690,50 %1,08
        DOLAR 42,2436 %0,06
        EURO 48,9521 %0,03
        GRAM ALTIN 5.606,63 %0,01
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,39 %1,19
        BITCOIN 104.180,00 %1,53
        GBP/TRY 55,4719 %-0,17
        EUR/USD 1,1578 %-0,03
        BRENT 64,87 %-0,45
        ÇEYREK ALTIN 9.166,85 %0,01
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

        Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2025) sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 mali yılının ilk yarısında 64,8 milyar TL servis geliri elde etti. Yapılan sonuç bildiriminde mobil abone sayısı 25,5 milyona, sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyona yükseldiği vurgulandı. Bu dönemde şirketin, dijital müşteri sayısı 17,8 milyona ulaşırken, toplam mobil veri kullanımı 2.721 petabyte oldu. Faturalı abonelerin toplam bazdaki payı yüzde 83,5'e çıkarken, şirket son beş yıldır sektörde en düşük müşteri kaybı oranıyla müşteri bağlılığında liderliğini sürdürdü. Dijital servislerde de büyüme kaydeden Vodafone, Vodafone Pay kullanıcı sayısını 9,6 milyona, kişisel dijital asistan TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısını 7,6 milyona taşıdı. Bu sonuçlarla şirket, gelir bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedefini gerçekleştirdiğini de açıkladı.

        Giriş: 12.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        64,8 milyar TL servis geliri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şirketten mali tabloya ilişkin yapılan açıklamada, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısının 25,5 milyona ulaştığı vurgulanırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyona ulaştı belirtildi. Şirketin faturalı abone sayısı 21,3 milyona yükselirken, toplam bazının %83,5’ini faturalı aboneler oluşturdu ve abit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

        DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 17.8 MİLYON

        Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.8 milyon olduğu açıklanırken dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 430 milyona ulaştığı da belirtildi. Mali yılın ilk 6 ayında, operatörün müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 2.721 oldu.

        DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME

        Şirketin yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısının da 9,6 milyona ulaştığı açıklandı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyon, aylık sohbet sayısı ise 24.3 milyon olduğu vurgulandı.

        Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2025-26 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

        “Vodafone olarak, her bir müşterimizin en iyi deneyime ulaşması için dijital devrimin yolunu açma vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimiz 64,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17.8 milyona ulaştı. Müşterilerimizin bize duyduğu güvene dair en önemli ölçütümüz bizimle kalmaya devam etmeleri. Bu doğrultuda, son 5 yıldır istikrarlı bir şekilde Türkiye’de en düşük müşteri kaybına sahip operatör olduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Diğer yandan, geçen ay yapılan 5G yetkilendirme ihalesini ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Habertürk Anasayfa