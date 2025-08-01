Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı birinci çeyrek sonuçları açıklandı

Vodafone Türkiye, 2025-26 mali yılı birinci çeyrek (Nisan-Haziran 2025) sonuçlarını duyurdu. Şirket, bu dönemde 29,4 milyar TL servis geliri elde ederken, mobil abone sayısını 25,4 milyona, sabit genişbant abone sayısını ise 1,4 milyona çıkardı. Dijital kanallardaki güçlü performansıyla dikkat çeken Vodafone, 17,9 milyon dijital müşteriye ulaşarak dijital dönüşümde öncü rolünü sürdürdü. CEO Engin Aksoy, 5G ihalesinin Türkiye’nin dijital geleceği için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

MOBİL VE SABİT ABONE SAYISINDA ARTIŞ

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Vodafone Türkiye, mobil abone sayısını 25,4 milyona yükseltti; makinelerarası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 31,3 milyon oldu. Faturalı abone sayısı 20,9 milyona ulaşarak toplam abone bazının %82,4’ünü oluşturdu. Sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon olarak gerçekleşti. Şirket, müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle hem mobil hem de sabit genişbantta büyümesini sürdürdü.

DİJİTAL KANALLARDA BAŞARI

Vodafone’un dijitalleşme odaklı stratejisi, birinci çeyrekte de meyvelerini verdi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Bu kanallardaki aylık toplam etkileşim ise 352 milyonu aştı. Şirket, dijital müşteri deneyimini güçlendirme hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

DATA KULLANIMI VE DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME Müşterilerin mobil data kullanımı, bu çeyrekte 1.323 petabyte’a ulaştı ve şirketin güçlü altyapısının etkisini ortaya koydu. Vodafone Pay’in kullanıcı sayısı 9,3 milyona yükselirken, kişisel dijital asistan TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8 milyona, aylık sohbet sayısı ise 27 milyona ulaştı. Bu veriler, Vodafone’un dijital servislerdeki lider konumunu pekiştirdiğini gösteriyor. 5G İHALESİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONU Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, çeyrek sonuçlarını değerlendirirken şirketin müşteri odaklı yaklaşımını vurguladı: “Son 19 yılda Türkiye’ye 304,8 milyar TL’lik reel yatırım yaptık. Bu yatırımlarla, müşterilerimize en ileri teknolojileri sunarken ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Servis gelirlerimiz 29,4 milyar TL’ye ulaşırken, dijital kanallardaki müşteri sayımız 17,9 milyona yükseldi. Önümüzdeki 5G ihalesini, Türkiye’yi dijitalleşme liginde üst sıralara taşıyacak kritik bir adım olarak görüyoruz. İhalenin sürdürülebilir şartlarla gerçekleşmesi, 5G’nin faydalarının daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak.”