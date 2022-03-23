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İşletmelere yönelik teknolojik çözümler ve danışmanlık hizmetleri sunan Vodafone Business, işini dijitale taşımak isteyen KOBİ’ler için dijital danışmanlık hizmeti verecek yeni V-Hub platformunu tanıttı. Verilen bilgiye göre KOBİ’ler, V-Hub üzerinden dijital dünyada iş yapmanın temelleri, dijital beceriler, uzaktan çalışma, web sitesi kurulumu ve veri güvenliği gibi konularda bilgilendirici içeriklere ulaşabileceği gibi, canlı sohbet ve çağrı merkezi desteği de alabilecek.

Vodafone Business V-Hub platformu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı’nın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Toplantıya katılan Özlem Kestioğlu, şunları söyledi: “Dijital teknolojiler konusunda bilgiye erişim, bu teknolojilerin iş süreçlerine dahil edilmesi çok daha öncelikli bir ihtiyaç haline geldi. İş süreçlerini iyileştirecek, verimliliği artıracak çözümler için güvenilir bir danışmana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle ‘yeni normal’, ‘normal’ hale gelirken büyük kuruluşların teknolojiyi uygulamada karşılaştıkları ortak zorlukların üstesinden gelmeleri için KOBİ'lerin destekçisi olmak fazlasıyla önemli.”

ÜÇ ALANDA DANIŞMANLIK VERİLECEK

Vodafone Business, ücretsiz sunacağı V-Hub platformu ile 1 yıl içerisinde 50 bin kişiye fayda sunmayı hedefliyor. Toplantıda verilen bilgiye göre Vodafone Business, V-Hub platformuyla, KOBİ’leri günümüzün dijital ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeyi ve geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, KOBİ’lere “Dijital Beceriler ve Verimlilik”, “Dijital Güvenlik” ve “Uzaktan Çalışma” olmak üzere 3 farklı alanda hizmet verilecek.

“Dijital Beceriler ve Verimlilik” alanında KOBİ’lere verimlilik sağlamak, müşterileri web sitesine çekmek, çevrimiçi hizmet sunmak ve mevcut teklifleri geliştirmek gibi temel unsurlarda bilgi verilecek. “Dijital Güvenlik” alanında, KOBİ’lere çevrimiçi güvenlik ve siber dolandırıcılık konularında bilgi sunularak, ne tür bir korumaya ihtiyaçları olduğu, çevrimiçi ortamda nasıl güvende kalacakları ve riskleri çalışanlara nasıl iletecekleri konusunda tavsiyeler verilecek.

“Uzaktan Çalışma” alanında ise KOBİ’lere çalışanlarının iş birliği içinde nasıl çalışacakları, motivasyonlarını nasıl koruyacakları ve çalışanların refahının hangi olumlu adımlarla desteklenebileceği konularında yol gösterilecek.

RAKAMLARLA TÜRKİYE’DEKİ KOBİLERİN DİJİTAL KARNESİ

Toplantıda V-Hub platformunun içeriğinde önemli iç görüleri barındıran “Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporu”nun detaylarını da aktarıldı. Dijitalleşme eğilimlerinin Türkiye’deki KOBİ’lerin performansını nasıl etkilediği ve bu alandaki ihtiyaçların ele alındığı ve Politika Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle hazırlanan raporda öne çıkan veriler şu şekilde:

Yüksek hızlı genişbant internet erişimi: Türkiye’deki firmaların neredeyse tamamının internet erişimi bulunuyor. Türkiye bu alanda %95 ile AB ülkeleriyle benzer düzeyde. Ancak, Türkiye’de firmaların sadece %20’si yüksek hızlı genişbant (100 mbps ve üstü internet hızı) kullanıyor. Oysa yaptığımız analizler yüksek hızlı internete erişimin KOBİ’lerin verimliliğini %5,9 düzeyinde artırdığını gösteriyor.

Bulut bilişim: Türkiye’de firmaların bulut bilişim kullanım oranı son 5 yılda neredeyse artış göstermedi ve 2021 yılında %11 seviyesinde kaldı. Bu oran %36 olan AB ortalamasının oldukça gerisinde. Yine analizimiz bulut kullanımının, KOBİ’lerin verimliliğini %11,8 artırdığını göstermekte.

Nesnelerin İnterneti (IoT): Türkiye’de firma düzeyinde IoT kullanımı AB ortalamasının gerisinde. AB ülkelerinde kullanım oranı %28 seviyesindeyken Türkiye’de %21.

Kurumsal kaynak planlama (ERP): Son 5 yılda Türkiye’deki ERP kullanımı hızla artarak AB ülkeleri skalasına girdi. Türkiye’de %28 olan firmaların ERP kullanım oranı AB ülkelerinde ortalama %36. Çalışmamız ERP kullanan KOBİ’lerin %18,5’lik verimlilik kazanımı elde ettiğini, bu etkinin hizmet sektöründe daha yoğun olduğunu gösterdi.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM): Türkiye’de CRM kullanımı oranı %11 iken AB ülkelerindeki firmaların CRM kullanım oranı ortalama %33.