Vodafone Business'tan Kuveyt Türk'e yeni nesil bağlantı çözümü

Günümüz dünyasında teknoloji altyapılarını iş sürekliliğini sağlayacak şekilde dizayn etmek, şirketlerin en büyük önceliklerinden biri haline geldi. Afet, yangın ve salgın hastalıklar gibi yaşanılan olumsuz senaryolarda birincil lokasyonun zarar görmesi ve farklı bir lokasyonda çalışmanın gerekmesi durumuna hazırlıklı olmak, iş sürekliliğini sağlamak adına oldukça kritik…

REKLAM advertisement1 Vodafone Business; yeni nesil bağlantı çözümleriyle de partnerlerinin iş sürekliliğini pozitif etkileyecek hizmetler sunmaya devam ettiğini açıkladı. Bu noktada inovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan, Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’e Radyolink çözümü sunan şirket, bankanın 50 adet lokasyonunda bulunan yedek kurumsal data hattı ihtiyacını yenilikçi bağlantı hizmetiyle karşılamış olduğunu vurguladı.

REKLAM “RADYOLİNK İLE UÇTAN UCA DAYANIKLI İŞ SÜREKLİLİĞİ" İşletmelerin operasyonlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için kesintisiz iletişim ve veri transferinin oldukça önemli olduğunu hatırlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Şirketlerin iş sürekliliği adına doğal afetler, salgın hastalıklar veya siber güvenlik saldırıları gibi farklı durumlarda farklı yöntemlere ihtiyaçları olabiliyor. Böylesi durumlarda ise Vodafone Business olarak sunduğumuz Uydu İnterneti ve Radyolink gibi fiber hızındaki yenilikçi bağlantı teknolojilerimiz, işletmelere yedekli ve güvenli iletişim ağları sağlıyor. Bu noktada iş ortağımız Kuveyt Türk’ün de yedek kurumsal data hattı gereksinimi söz konusuydu. Bizler de yaptığımız fizibiliteler doğrultusunda, sonucu olumlu çıkan tüm lokasyonlarda partnerimize bu hizmeti sağlamış olduk. Şu anda iş ortağımızın 50 adet lokasyonunda bulunan uçtan uca yedek kurumsal data hattı ihtiyacını Radyolink’le karşılarken, herhangi bir kazı çalışması olmadan kurulumları gerçekleştirdik ve yenilikçi çözümümüzle, partnerimizin olası taşınma durumlarında kurumsal data hattı naklini de oldukça kolay bir hale getirmiş olduk.”

REKLAM “YENİ NESİL BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İLE İŞ SÜREKLİLİĞİ" Kuveyt Türk’ün dijital dönüşüm yolculuğunda Vodafone Business ile iş ortaklığı kurmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz ise şu açıklamalarda bulundu: “Dijital bankacılık stratejimiz kapsamında uçtan uca sunduğumuz dijital çözümlerimizi artırıyor, dijital platformlara yaptığımız yeni yatırımlarla deneyimi daha iyi bir noktaya getiriyor, gelişen trendlerle harmanladığımız iş süreçlerimizi operasyonel verimlilik bakış açısıyla sürekli geliştiriyoruz. Dijital ürün yelpazemizi genişleterek dijital yeteneklerimizi güçlendirmek, API entegrasyonları ve servis bankacılığı iş modelleriyle yeni nesil bankacılıkta sektörde öncü olmak gibi stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanı sıra iş sürekliliğimizi sağlamak üzere yeni nesil bağlantı çözümleri için güçlü partnerler ile çalışıyoruz. Kurumsal data hattı ihtiyacımızı karşılamak üzere Vodafone Business ile çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. 50 lokasyonumuzda bulunan uçtan uca yedek kurumsal data hattı ihtiyacını Radyolink hizmetiyle karşılamış olduk. Kuveyt Türk’ün dijitalleşme yolculuğunda yeni iş birlikleri kurmaya ve çalışmalar sürdürmeye devam edeceğiz.”

YÜKSEK PERFORMANSLI BAĞLANTI HİZMETİ Genellikle kurumsal veri transferinin yoğun olarak yapıldığı işletmelerde tercih edilen kurumsal bir data hattı hizmeti olan Metro Ethernet’in bir çözümü olan Radyolink’in en büyük avantajlarından biri, fiziksel kablo gerekmeden elektromanyetik dalgalarla veri transferi sağlaması. Fiber optik kablolara kıyasla daha düşük maliyetli olması ve kazı gerektirmediği için kurulumunun kısa sürmesi de Radyolink’in diğer önemli öne çıkan özelliklerinden.

İşletmeye özel ve paylaşımsız altyapı ile en yoğun saatlerde bile hız kaybı yaşamamanızı sağlayan Radyolink’le eşit yükleme ve indirme hızıyla dosya transferlerini hızlandırabilirken, sağlanan uzaktan destek hizmeti ile siz daha fark etmeden sorunlarınız çözülebiliyor. Fiber optik kablolara kıyasla daha düşük maliyetli olan bu hizmet kazı gerektirmediği için de fiber optik bağlantı kabloları zarar gördüğü durumlarda kolaylıkla yapılandırılabiliyor. Radyolink bu sayede iş sürekliliğini de güvence altına almasıyla işletmeler için fark yaratırken, ana bağlantı ya da ana bağlantıyı yedeklemek için kullanabiliyor.