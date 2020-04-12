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38 ülkede kendi şirketleri, birçok ülkede de anlaşmalı kurumları ile hizmet veren İspanyol Mapfre Grubu’na bağlı MAPFRE ASISTENCIA’nın Türkiye şirketi Tur Assist, çalışanlarına ve hizmet sağlayıcılarına uzaktan çalışma imkanı sunmak için Vodafone Business çözümlerini seçti.

Tur Assist, koronavirüs salgını yüzünden uzaktan çalışmanın öne çıktığı bugünlerde sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Vodafone Business Bulut Santral Çözümü ile hem çalışanlarının hem hizmet sağlayıcılarının sağlığını korurken müşteri memnuniyetini de sürdürülebilir kılıyor.

Sektöründe bir ilke imza atan Tur Assist, Bulut Santral Çözümü ile iletişim altyapısı, yönetim ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırırken fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanabiliyor.

Tur Assist’in dışarıdan hizmet sağladığı otomotiv, finans, sigorta, konut, sağlık başta olmak üzere geniş yelpazedeki hizmet sağlayıcıları çağrıları artık 24 saat kesintisiz yanıtlayabilirken şirket merkezindeki personel de evlerinden çalışarak iş yerindeymiş gibi çağrılara yanıt verebiliyor.

"HER ŞİRKETİN İHTİYACINA GÖRE DİJİTALLEŞMELERİNDE YANINDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak önceliklerinin işletmelerin her koşulda işini yapmaya devam edebilmesini sağlamak olduğunu belirterek, işletmelere koronavirüs yüzünden yaşanan olağanüstü dönemde ihtiyaçlarına uygun ve çevik çözümler sunduklarını bildirdi.

Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

“Ülke olarak bu salgını hep birlikte en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Vodafone Business olarak işletmelerin bu zorlu dönemde iş kaybı yaşamaması için kesintisiz iletişim ve data hizmetinin yanı sıra üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmelerini ve kesintisiz sürdürmelerini sağlıyoruz. Tur Assist de çalışanlarının ve hizmet sağlayıcılarının sağlığını korumak, işlerinin sürekliliğini sağlamak için Vodafone Business’ı tercih etti. Biz de onların ihtiyaçlarına cevap veren Bulut Santral çözümümüzü sunduk. Üç gün içinde birlikte çalıştıkları 360 hizmet sağlayıcı için Bulut Santral uygulaması kuruldu, testler yapıldı ve sistem devreye girdi.

Tam hizmet sağlayıcıları artık müşterilerden gelen çağrıları mobil uygulama üzerinden nerede olurlarsa olsunlar karşılayabiliyor. Çağrılar kaçırılmadığı gibi hizmet sağlayıcılar uzaktan çalıştığı için Tur Assist’in yöneticileri ve personeli de artık evden çalışıyor. Hem Vodafone hem de Tur Assist’in dijitalleşme vizyonu, değişen koşullara hızlı adapte olma yeteneği ve iş güvenliği ile çalışan memnuniyetine önem vermesi bu projenin hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağladı. Vodafone Business olarak insanların ve işletmelerin hayatlarını iyileştiren teknolojiler üretmeye devam edeceğiz.”

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener ise 7/24 asistans hizmetleri sağlayan bir firma olarak hizmet süreçlerinin “uzaktan çalışma” modeline uyarlanabilmesi için Vodafone’u tercih ettiklerini aktardı.

Yener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tur Assist ailesi olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlığı bizler için çok önemli. Bu nedenle Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında bizde toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirerek evden çalışma kararı aldık. Çok geniş bir hizmet ağımız olduğu için tüm hizmet süreçlerimizin uzaktan çalışma modeline uyarlanabilmesi ve faaliyetlerimizin 7/24 kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi gerekiyordu. Vodafone Business Bulut Santral ile tüm iletişim ihtiyaçlarımız çok kısa bir sürede tek çatı altında sorunsuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde sağlandı. Bu sayede bulut teknolojisinin sağladığı yeni nesil telefon santralini daha yakından deneyimleme imkânımız da oldu. Bu başarılı proje ile hem çalışanlarımız güvenilir bir şekilde evden çalışmalarına devam ediyor hem de tüm hizmet süreçlerimizi 7/24 kesintisiz olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreci Vodafone Türkiye’nin sağladığı çözümler ile sorunsuz bir şekilde atlatıyoruz, tüm destekleri için teşekkür ederiz.”

MALİYET ORTADAN KALDIRILIYOR ÇAĞRILAR KAÇIRILMIYOR

İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istediği zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmesi için esnek veri merkezi hizmetleri de sunan Vodafone Business, ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan operasyonları buluta taşıyor.

Sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Vodafone Bulut Santral Çözümü ise sabit veya mobil telefonlar ile bulut sistemine bağlanarak fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanma imkanı sunuyor.

Bulut Santral Mobil Uygulaması sayesinde, işletmenin çalışanları dilediği yerden şirket numaraları ile arama yapmaya ve çağrı almaya devam edebiliyor.

Ses kayıt özelliği ile gelen çağrılar kayıt altına alınabilirken ve geriye dönük dinleme yapılabiliyor. Kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi sayesinde müşteri memnuniyetin de artırılabiliyor.