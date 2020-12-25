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Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında işletmelerin artan dijital dönüşüm süreçlerine odaklanan Vodafone Business, bu kapsamda uçtan uca sunduğu ürün ve servislerden son 1 yılda 1.2 milyon kurumsal müşterinin yararlandığını duyurdu. Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan işletmeler ise tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 1 yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladı.

Vodafone Business’ın 2020 yılındaki çalışmalarını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 2020’deki pandemi sürecinde işletmelere çalışanlarının sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağlamak için çözümler sunduklarını söyledi.

Meltem Bakiler Şahin, “2020’de de işletmeler için terzi usulü çözümler sunmaya devam ettik. Ürün ve servislerimizden son 1 yılda 1.2 milyon kurumsal müşterimiz yararlandı. Diğer yandan, Red Business tarifemizi kullanan işletmelere 1 yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladık” dedi.

100 MİLYON TL’LİK İŞ HACMİ

Vodafone Grubu’nun 50'yi aşkın ülkede bağladığı 100 milyondan fazla nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT (Nesnelerin İnterneti) hizmet sağlayıcısı konumunda olduğunu belirten Meltem Bakiler Şahin, “Grup, aynı zamanda, araştırma şirketi Gartner tarafından, 6 yıl üst üste makineler arası iletişim (M2M) teknolojilerinin lideri olarak ilan edildi. Forrester Research araştırma şirketi, 2020 son çeyrek verilere göre 10 hizmet sağlayıcı arasından 30 kritere göre gerçekleştirdiği SD-WAN hizmetleri araştırmasında Vodafone Business'ı lider olarak konumlandırdı” diye konuştu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, geliştirdikleri Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacminin yaklaşık 100 milyon TL olduğunun altını çizdi.