BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN

Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı Bad Boys: Her Zaman Çılgın izleyici ile buluştu. Smith ve Lawrence ikilisine Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano ve Charles Melton'un eşlik ettiği filmi, Adil El Arbi ile Bilall Fallah birlikte yönetti. Aksiyon ve komedi karışımı yapım; artık sadece müfettişlik yaparak daha sakin bir hayat geçiren Marcus Burnett ile kendini orta yaş krizinde bulan Mike Lowery'nin son bir görev için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.