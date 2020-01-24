24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
FERİDE
Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Feride, çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor. Başroldeki Çamcı'nın Ali Yorgancıoğlu ile birlikte yönettiği filmde Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Ali Barkın, Ceren Taşcı, Fırat Sobutay, Osman Akça ve Aycan Koptur gibi isimler rol aldı.
BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN
Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı Bad Boys: Her Zaman Çılgın izleyici ile buluştu. Smith ve Lawrence ikilisine Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano ve Charles Melton'un eşlik ettiği filmi, Adil El Arbi ile Bilall Fallah birlikte yönetti. Aksiyon ve komedi karışımı yapım; artık sadece müfettişlik yaparak daha sakin bir hayat geçiren Marcus Burnett ile kendini orta yaş krizinde bulan Mike Lowery'nin son bir görev için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.
ELVEDA
Lulu Wang'in yazıp yönettiği Elveda; Çinli geniş bir ailenin, fazla bir ömrü kalmayan ailenin büyükannesine veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor. Crazy Rich Asians ve Ocean's 8 gibi filmlerle oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan rapçi Awkwafina'nın başrolünde yer aldığı filmde Shuzhen Zhao, X Mayo, Hong Lu, Tzi Ma ve Diana Lin gibi isimler de rol aldı. Çinli sinemacı Lulu Wang'in kendi ailesinin başından geçen bir hikayeden esinlenerek beyaz perdeye taşıdığı filmin ilk gösterimi 2019 Sundance Film Festivali'nde yapılmıştı.
MÜHR-Ü CİN
Buğra Kekik'in yönettiği; Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut ve Muhammet Kınık'ın oynadığı Mühr-ü Cin, tiyatro oyuncusu bir kızın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini konu alıyor.
İNSAN YİYENLER
Sam Fowler ve Kris Carr'ın yönetmenliğini yaptığı İnsan Yiyenler haftanın yabancı korku filmi.
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