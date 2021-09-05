BKM Film yapımı olarak 2 Şubat 2001 tarihinde vizyona giren Vizontele filminin senaryosu oyuncu, yönetmen, yazar ve şair Yılmaz Erdoğan'a ait. Yılmaz Erdoğan filmleri arasında en sevilenlerden biri olan Vizontele'nin yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ile birlikte Ömer Faruk Sorak paylaşıyor.
VİZONTELE FİLMİ KONUSU NE?
1974 yılının başında Hakkâri'ye televizyon gelmesi anlatılıyor. Burası, her şeyin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali televizyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
VİZOTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizontele filmi konu itibari ile Hakkâri'de geçiyor olsa da, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.
VİZYONTELE FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Demet Akbağ - Sıti Ana
Altan Erkekli - Nazmi
Cem Yılmaz - Fikri
Şebnem Sönmez - Gülizar
Bican Günalan - Sezgin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Cezmi Baskın - Latif
Meral Çetinkaya - Nevin
Yasemin Alkaya - Gülşen
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Erkan Can - Mela Hüseyin
Tolga Çevik - Nazif
Mesut Çakarlı - Rıfat
Tuncer Salman - Ahmet
Serhat Özcan - Engin
Şafak Sezer - Veli
Şener Kökkaya - Basri
Zerrin Sümer - Zerrin
Selahattin Taşdöğen - Simo
Betül Arım - İsmihal
Sinan Bengier - Cevat
Deniz Erdoğan - Cevdet
Yaşar Akın - İhsan
Caner Alkaya - İso
Şenol Bali - Yılmaz
Şahin Yaylı - Musto
Sinan Kılıç - Aykut
Köksal Engür - Tekin
Can Kahraman - Ezo
Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
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