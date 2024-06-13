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        Haberler Gündem Vize sorunu TIR sürücülerini mağdur ediyor

        Vize sorunu TIR sürücülerini mağdur ediyor

        Avrupa Birliği ülkelerinin vize başvurularını sıklıkla reddetmesi ya da kısa süreli vize vermesi, uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerini mağdur ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:34
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        TIR sürücülerine 'vize' engeli
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        Vize başvurularının reddedilmesi ya da kısa süreli vize verilmesi nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını belirten TIR sürücüleri, Schengen vizesi alımında sorun yaşandığını iddia etti.

        İran'dan Bulgaristan'a yük taşıyan TIR şoförü Ali Tümer, "Vize verilmiyor. Bazı şirketlere de ret geliyor. Biz mağdur oluyoruz. Biz 750 Euro ile bin lira para veriyoruz. Yükümüz de bekliyor gidemiyoruz. Önümüzdeki Pazar bayram ailelerimize yetişmeye çalışıyoruz. Vize olsaydı şimdi evimizde olacaktık" dedi.

        2 buçuk aydır vize için başvuru yaptıklarını ama bir sonuca varamadıklarını belirten TIR sürücüsü Kazım Er, "Ne bilgilendirme geldi ne bir şey. Ailelerimizden uzaktayız 5-6 gündür buralardayız. Bayrama yetişmek için acele ediyoruz. Yükleme yaptıktan sonra inşallah bayrama yetişeceğiz" diye konuştu.

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Uluslararası Hukuk Uzmanı Avukat Seda Yılmaz, son zamanlarda 6 başvurudan bir tanesinin reddedilmiş durumda olduğunu ve bu durumun hem bireylere, hem de şirketlere ek külfet getirdiğini belirtti.

        Vize retlerine bağlı taşımaların gecikmesi ya da yapılmaması sebebiyle külfetler doğduğunu belirten Yılmaz, kişisel vize başvurusu yapanların otel rezervasyonu yaptırırken ya da uçak bileti alırken sözleşmelerine sınırsız değişiklik ya da iptal haklarını koymalarının önemli olduğunu belirtti.

        Firmaların sözleşmelerinin de önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Daha önceden yapılmış sözleşmeler varsa tavsiyemiz sonrasında düzeltici yorumlar yapmaları. Eğer yeni sözleşme yapacaklarsa bu vize reddinden sebep oluşabilecek zararlara ilişkin her iki tarafı da koruyucu maddeler koymaları gerekir" dedi.

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