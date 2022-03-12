Almanya'ya gidemediler

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'Bergen'in oyuncuları vizede sorun çıktığı için Almanya'ya gidemedi. Filmin Avrupa turnesi iptal edildi

Nürnberg’de düzenlenen Türkiye - Almanya Film Festivali ‘Bergen’ ile başladı ama filmin oyuncuları vizede yaşanan sorun nedeniyle Almanya’ya gidemedi.

Filmin yönetmenleri ve oyuncuları önce Nürnberg’e gidip Türkiye - Almanya Film Festivali’ne katılacak, daha sonra da Almanya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde düzenlenecek galalarda filmi gurbetçilerle izleyecekti.

Ne var ki yaşanan vize sorunu bu planı bozdu.

Ekip için vize başvurusu yapıldığında bazı evrakların olması gerektiği şekilde doldurulmamasından kaynaklanan sorun nedeniyle Almanya vize vermedi. Sorunun ana kaynağı ise ekibin yolculuk takviminin yeterince açıklayıcı olmaması.

Sorunun giderilmesi üzerine yeniden form doldurulup yeniden vize başvurusunda bulunuldu.

Ekibin vize başvuruları kabul oldu.

Ne var ki vize Türkiye - Almanya Film Festivali’nin başlamasına saatler kala çıktı.

İstanbul’daki olumsuz hava şartlarından dolayı birçok uçuşun yapılamaması üzerine de ‘Bergen’in Avrupa turnesi iptal edildi.

‘Bergen’ için sadece Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oyuncuların katıldığı bir gala düzenlenecek.

Türkiye - Almanya Film Festivali’ne sadece vizeleri bulunan ve Almanya’ya festivalden iki gün önce giden 'Bergen'in yönetmenleri Mehmet Binay ile M. Caner Alper katılabildi.