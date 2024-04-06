Nuri Alço beyin kanaması geçirdi
Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço beyin kanaması geçirdi. Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor
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Filmlerde canlandırdığı 'Kötü adam' karakterleriyle hafızalara kazınana usta oyuncu Nuri Alço'dan üzücü haber geldi. Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaştı.
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Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
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Nuri Alço'nun bilinci kapalı olduğu, yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.
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Nuri Alço, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.
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Nuri Alço, 2020'de Burcu Alço ile evlenmişti.