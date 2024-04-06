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        Haberler Magazin Nuri Alço'dan kötü haber! Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço hastaneye kaldırıldı - Son dakika magazin haberleri

        Nuri Alço beyin kanaması geçirdi

        Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço beyin kanaması geçirdi. Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:42
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          Filmlerde canlandırdığı 'Kötü adam' karakterleriyle hafızalara kazınana usta oyuncu Nuri Alço'dan üzücü haber geldi. Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaştı.

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          Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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          Nuri Alço'nun bilinci kapalı olduğu, yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

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          Nuri Alço, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.

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          Nuri Alço, 2020'de Burcu Alço ile evlenmişti.

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