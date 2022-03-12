En yüksek artış 0:00 / 0:00

4 - 10 Mart arası, sinema salonlarının yeniden açıldığı temmuzdan bu yana gişelerde en yüksek artışın olduğu hafta oldu. Artış, bir önceki haftaya oranla % 328 arttı

65 filmin gösterimde olduğu 4 - 10 Mart haftası toplam 2.387.983 bilet kesildi.

1.663.113 kişinin izlediği 'Bergen', toplam biletin % 69.6’sını aldı.

508.893 kişiyle en çok izlenen ikinci film olan 'The Batman' ise toplam biletin % 21.3'ünü aldı.

Temmuzdan bu yana en çok biletin kesildiği hafta daha önce 17 - 23 Aralık 2021 olmuştu. (1.728.364)

Hasılatta ise durum şöyle;

Toplam 70.540.139 TL elde edildi.

'Bergen', 47.889.447 TL ile toplam hasılatın % 67.8'ine sahip oldu.

17.063.318 TL hasılat elde eden 'The Batman'da ise bu oran % 24.1.