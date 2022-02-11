DHA

ABD’li moda tasarımcısı Virgil Abloh’un, ünlü moda firması Louis Vuitton ile spor ürünleri markası Nike işbirliği için 1982 yılında tasarladığı 200 çift spor ayakkabısı açık arttırmayla toplamda 25.3 milyon dolara satıldı.

Sotheby’s Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada, koleksiyondan bir çift spor ayakkabısının 352 bin dolara satıldığı ayrıca belirtildi.

Müzayede evi açıklamasında, satıştan elde edilen gelirle, gelecek vadeden Afrika kökenli öğrencilerin eğitimini destekleyen Virgil Abloh Post-Modern Burs Fonu'na katkı yapılacağını belirtti.

Geçen yıl kanser hastalığı sebebiyle hayata veda eden moda tasarımcı Abloh, uzun yıllar Louis Vuitton’un artistik direktörü olarak çalışmıştı.