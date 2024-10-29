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        Haberler Spor Futbol İspanya Vinicius Junior'dan Ballon d'Or tepkisi! - Futbol Haberleri

        Vinicius Junior'dan Ballon d'Or tepkisi!

        Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, Ballon d'Or'un en büyük adayı olarak gösterilmesine rağmen ödülü kazanamamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:20
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        Vinicius Junior'dan Ballon d'Or tepkisi!
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        Ballon d'Or'un en büyük adayı olarak gösterilen ve ödülü kazanmasına kesin gözüyle bakılan Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior, ödülün verileceği gün (28 Ekim Pazartesi) büyük bir şok yaşadı.

        Ballon d'Or ödülünün kazanmasına kısa bir süre kala Rodri'nin ödülü alacağı iddia edildi ve bu iddia gerçeğe dönüşerek İspanyol yıldız bu yılki ödülün sahibi oldu.

        Ballon d'Or konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Vinicius, yaşanan bu gelişmeler sonrası, "Gerekirse bu performansın 10 katını yapacağım. Onlar buna hazır değiller." ifadelerini kullandı.

        IRKÇILIK YÜZÜNDEN Mİ?

        Öte yandan Vinicius'a yakın kaynakların Reuters'e aktardığı bilgiye göre, yıldız futbolcu, ödülü kazanamama nedeni olarak ırkçılıkla mücadelesini görüyor. Ancak buna rağmen Vinicius'un ırkçılık konusunda mücadelesine devam edeceği belirtildi.

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