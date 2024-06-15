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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci ve Arda Güler açıklaması! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci ve Arda Güler açıklaması!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'teki Gürcistan maçı öncesi takımın son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan İrfan Can'ın ilk 2 maçta oynamasının zor olduğunu belirtirken, Arda Güler hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:06
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        • 1

          A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın o sözleri...

        • 2

          "GÜVEN VE İNANÇ AŞILAMAK İSTİYORUM"

          "Zaman daralıyor, başlangıça yaklaşıyoruz. Biraz heyecanlıyız. Çok büyük hedeflerimiz olmalı. Alabileceğimiz skorların kabul edilebilir olmalı. Çok başarılı olmak için çok çalışmamız gerekiyor. Her insan stresi farklı şekillerde yaşayabiliyor. Ben hem güven hem de inanç aşılamak istiyorum. Stresin bizi engellemesi değil, bize güç vermesi gerekiyor."

        • 3

          "3. MAÇTA OYNAMASINI İSTİYORUM"

          "Yaşadığımız sakatlıklar beni çok üzdü. Özellikle Enes ve Ozan'ın sakatlıkları. İrfan Can, Polonya maçında bir rahatsızlık etti. Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç içinde oynamasını istiyoruz. Olursa daha erken tabii."

        • 4

          "NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TAKIM OLDUK"

          "Geldiğimiz günden bu yana takımın gelişimi çok iyi etkilendi. Kendine güvenen ve ne yaptığını bilen bir takım oluştu. Sonuçlardan bağımsız olarak son iki maçımız çok iyiydi, biz tabii ki kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'de oynayan oyuncuların geçtiğimiz sezonu Haziran ayında açmıştı, bu kadar uzun sezon sezonlarda sakatlıklar daha olası olabiliyor."

        • 5

          "İSMAİL YÜKSEK SAKATLIĞINI ATLATIYOR"

          "İsmail Yüksek çok iyi hazırlanıyor ve sakatlığını atlatmaya hazırlanıyor. Ona ihtiyacımız var ve orta sahada onsuz oynamak istemiyoruz. Bek konusunda biraz endişem var çünkü 3 oyuncumuz var. Onları daha idareli kullanmak istiyorum."

        • 6

          "FUTBOL 16 KİŞİYLE OYNANIYOR"

          "Futbol artık 16 kişiyle oynanıyor. Hep aynı oyuncularla oynamaya devam ederseniz, 70. dakikadan itibaren farklı bir kadroyla sahada olursunuz. Maçın kaderini değiştirecek isimler, sonrada giren isimler olacak."

        • 7

          "ARDA'YI SONRADAN ALABİLİRİM"

          "Hakan'ın şu an en iyi bölgesinde oynadığını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Arda ise hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi. En önemlisi dengeyi iyi kurabilmek. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak sonradan da oyuna alabilirim onu. Şu an karar aşamasındayım."

        • 8

          "DOĞRU BİR KARIŞIM YAPTIK"

          "Bence kadromuzda doğru bir karışım yaptık. Hem deneyimli oyuncularımız var hem de genç oyuncularımız var. Herkes kazanarak başlamak ister. Kazanırsak benim için güzel bir doğum günü hediyesi olur. Bu tarz hazırlıklar kademeli olmalı, şu an tam anlamıyla hazır olursak maç günü pilimiz bitebilir."

        • 9

          "BÜYÜK HAYALLERE SAHİP OLMALIYIZ"

          "Çok büyük hayallere sahip olmalıyız ama küçük adımlar atmalıyız. Çünkü uzun bir adım attığımızda takılıp düşme ihtimalimiz artar aksi halde."

        • 10

          "TEK YAPMAMIZ GEREKEN SABIRLI OLMAK"

          "Gürcistan'ın iyi kapanan bir takım olduğunu biliyoruz. Kaymaları iyi yapan bir takım olduklarını biliyoruz. Tek yapmamız gereken sabırlı davranarak Gürcistan maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz."

        • 11

          "BÜYÜK KUMAR OLABİLİR"

          "Bizde 5 tane genç futbolcu var. Bu futbolcular birkaç yıl boyunca U21'de de kalabilirdi. Hemen hemen hepsi aynı pozisyonda oynuyor bu oyuncuların. Hepsini aynı anda oynatmak kumar olabilir. Kimin daha istekli olduğuna göre bir karar vereceğiz."

        • 12
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