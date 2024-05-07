Vinç otomobilin üzerine devrildi: Saniyelerle kurtuluş kamerada
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binanın inşaatında kullanılan vinç, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 işçi hafif şekilde yaralanırken, binadan çıkan 1 kişi son anda kurtuldu. Vincin devrildiği anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında faciadan dönüldü.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
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Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan bir binanın inşaatına demir taşımak için getirilen vinç, toprakta oluşan çökme nedeniyle devrildi.
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Vincin taşıma görevi gören tonlarca ağırlıktaki parçası ise sokakta park halinde bulunan Hasan Keskinkılıç'a ait otomobilin üzerine düştü.
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Otomobilin tavan ve arka bölümü tamamen çökerken, bu sırada binadan çıkan bir kişi canını son anda kurtardı.
İnşaat alanında çalışan işçilerden biri de bacağından hafif şekilde yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kazayla ilgili incelemede gerekli önlem ve izin alınmadığı gerekçesiyle operatöre 3 bin 100 TL ceza kesildi.
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Kaza yapan vinç ise başka bir vinç yardımı ile kaldırıldı.
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"BÜYÜK BİR TEDBİRSİZLİK VAR"
Otomobili hasar gören Hasan Keskinkılıç, "Birden gürültülü bir ses duyduk. Dışarı çıkınca baktım arabanın üzerinde vinç var. O anda yoldan geçen iki vatandaşın üzerine gelebilirdi. Yani ne bileyim Allah cana vermesin. Yapacak bir şey yok. Normalde bilinçsiz bir yere koymuşlar, kaldırım çöküyor. Büyük bir tedbirsizlik var burada. Yani bunun gerekeninin yapılması lazım" dedi.
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KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan vincin devrildiği anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde vincin devrilme anı yer alırken, o sırada binadan çıkan bir kişi ise son anda kurtuldu.