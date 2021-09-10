Bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Mehmet Erdem ile dünya evine giren oyuncu Vildan Atasever'in hayatı araştırılıyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilenleri derledik...

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan bir ailenin kızı olan Vildan Atasever ilk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı.

Vildan Atasever'in oyunculukla tanışması 15 yaşında amatör olarak tiyatro oynamaya başlamasıyla oldu. Ancak profesyonel olarak oyunculuğa başlaması Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filminde oynadığı Handan karakteriyle oldu.

Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazanan Vildan Atasever'in bu önemli ödülü alması sonraları oldukça tartışıldı.

İki Genç Kız filminin ardından Kurtlar Vadisi adlı dizide rol alan Vildan Atasever'in oyunculuk kariyeri resmen başlamış oldu. Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve film 1.423.000 kişi tarafından izlendi.

Ay Yapım'ın projesi, ATV'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Daha sonra yine TRT'de Osmanlı Tokadı dizisinde İstanbul karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan Yaz'ın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırdı. Ardından Klavye Delikanlıları adlı dizide Seyran rolünü oynadıktan sonra son olarak da yine TRT'de Tek Yürek adlı dizide rol aldı.

VİLDAN ATASEVER'İN İLK EŞİ KİM?

Vildan Atasever'in ilk eşi 2001 yılında evlendiği Taylan Kılınç'tır. Bu evlilik 200 tarihinde sona erdi.

VİLDAN ATASEVER'İN EVLİLİKLERİ

Vildan Atasever 3 kez evlendi bir kez ise nişanlanıp nişan attı.

Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi. 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

İsmail Hacıoğlu ile evliliğinin ardından Erkan Akdemir ile nişanlanan Vildan Atasever bir süre sonra Erkan Akdemir'den ayrıldı.

Vildan Atasever'in üçüncü evliliği önceki gün müzisyen Mehmet Erdem ile oldu. Neredeyse bir yıldır birlikte olan ikili geçtiğimiz akşam nikah masasına oturdu.