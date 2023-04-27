Ünlü oyuncu Dany Glover ile Vikas Swarup 2009'daki Oscar töreninin partisinde görülüyor.

"DÖNERCİLER DEĞİŞMEMİŞ"

* 30 yıl sonra ülkemize gelmekten dolayı neler hissediyorsunuz? Hangi duygular içerisindesiniz?

Aslında bütün bu anıları tekrar yaşamak, Taksim'e geri gelmek gerçekten çok güzel. Taksim’de değişmeyen tek şey dönerciler. Eskiden 1 dolardan satıyorlardı ama şimdi 5 dolar olmuş. Diğer yandan yine değişmeyen tek bir şey daha var; o dönemde de İstanbul’un en güzel şehir olduğunu düşünmüştüm. Şimdi de dünyanın en güzel şehri olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’de 30 yıl içerisinde birçok şey gerçekleşti. Özellikle Türkiye’nin modernleştiğini düşünüyorum. Alt yapıya baktığımızda, geliştiğini görüyorum. Geçen sene Türkiye’yi 60 milyon turist ziyaret etmiş. Yani Türkiye, bu konuda Fransa ve İspanya’dan sonra geliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir başarı. Şu anda şehrin Avrupa Yakası’ndayız ama aynı zamanda bir Asya ülkesi olan bir ülkenin bu kadar iyi bir şekilde gelişiyor olması gerçekten çok etkileyici. Son 30 yıldaki üretime baktığımızda Türkiye’nin global anlamda da etkisinin arttığını görüyoruz. Mesela, Hindistan’da bile artık Türk yapımı malları görüyoruz. Ayrıca Azerbaycan gibi Türki Cumhuriyetleri'nde de etkisi zaten çok önemliydi ve önemini devam ettiriyor. Aynı zamanda buradaki tecrübenin ve gelişimin de bir parçası olmak, buna şahitlik etmek de geçekten çok güzel. Diğer yandan benim için en önemli noktalardan biri de Türk okuyucularımla tekrar bir araya gelmiş olmak.

İki kitabım Türkçe'ye çevrildi ve burada sizin huzurunuzda Yeni Delhi Büyükelçisi Sayın büyükelçimiz Fırat Sunel'e de teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin daveti sayesinde ve tabii ki Kültür Bakanlığı’nın da aracılığıyla buradayım.