Videoton Fehervar: 2 - Ferencvaros: 1 (Maç sonucu)

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Videoton Fehervar - Ferencvaros maçı oynandı.Videoton Fehervar mücadeleye şu 11'le başladı: Adam Kovacsik, Paulo Vinicius, Loic Nego, Tavares Stopira, Roland Juhasz, Anel Hadzic, Mate Patkai, Boban Nikolov, Georgi Milanov, Istvan Kovacs, Armin HodzicFerencvaros ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Denes Dibusz, Kenny Otigba, Miha Blazic, Gergö Lovrencsics, Leandro, David Siger, Marcel Heister, Fernando Gorriaran, Ivan Petryak, Davide Lanzafame, Roland Varga27. dakikada Videoton Fehervar oyuncusu Armin Hodzic topu ağlarla buluşturdu. 34. dakikada Ivan Petryak konuk takımın 1-1 beraberliği yakalamasını sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. 66. dakikada Videoton Fehervar futbolcusu Marko Scepovic skoru 2-1 yaptı.Maçı Videoton Fehervar 2-1 kazandı.502 kodlu maçta İddaa'da Videoton Fehervar galibiyetine bahis oynayanlar 3.00 oranını kazandı.Videoton Fehervar takımının son 5 maçlık performansı: 4 galibiyet, 1 yenilgi. Konuk Ferencvaros ise bu süreçte 3 kez kazandı, 2 kez yenildi.