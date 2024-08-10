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        Haberler Magazin Victoria Canal: Tom, sevgilim değil - Magazin haberleri

        Victoria Canal: Tom, sevgilim değil

        Victoria Canal, Tom Cruise ile sevgili olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Canal, yaptığı açıklamada; "Teşekkürler Tom" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 21:16 Güncelleme: 10.08.2024 - 21:16
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        İspanyol - ABD'li şarkıcı Victoria Canal, Tom Cuise ile birlikte olduğu yönündeki iddialara cevap verdi.

        Tom Cruise ile Victoria Canal, Glastonbury Festivali'nde tanıştı.

        Victoria Canal, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Çocuklar, bu tam anlamıyla çılgınca, ama görünüşe göre magazinciler Tom Cruise ile çıktığımı düşünüyor. Hadi bunu durduralım. Sizi üzdüğüm için üzgünüm ama sevimli bir insan ve sanatçı olsa da Cruise ile çıkmıyorum. Hayatımda bunu yüksek sesle açıklamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Eğer beni yazacaksanız daha iyi bir resim kullanın. İlk kez İspanyol-Amerikalı şarkıcı Victoria Canal'ım ve adı anılmayan tek kollu piyanist değilim. Bir yerlerde her zaman bir kazanç vardır, teşekkürler Tom."

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        #Tom Cuise
        #victoria canal

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