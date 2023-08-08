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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip! - Galatasaray Haberleri

        Victor Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!

        Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile transferde Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Victor Nelsson'a Premier Lig'den flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 19:56
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          Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanabilir.

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          Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde bulunan Victor Nelsson için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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          Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

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          Haberde, Nottingham Forest ile Galatasaray arasında transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, kısa süre içerisinde gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

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          Oyuncu ile daha önce Tottenham, Sevilla, Atalanta, Newcastle, Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği yazılıyordu.

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          2021/22 sezonunun başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı kırmızılı forma ile 82 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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          MERİH DEMİRAL DA LİSTEDE

          Öte yandan İngiliz ekibinin listesinde, Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral de yer alıyor.

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          Nottingham'ın Merih için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

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