Victor Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile transferde Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Victor Nelsson'a Premier Lig'den flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...
- 1
Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanabilir.
- 2
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde bulunan Victor Nelsson için flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 3
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.
-
- 4
Haberde, Nottingham Forest ile Galatasaray arasında transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, kısa süre içerisinde gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
- 5
Oyuncu ile daha önce Tottenham, Sevilla, Atalanta, Newcastle, Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği yazılıyordu.
- 6
2021/22 sezonunun başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı kırmızılı forma ile 82 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
-
- 7
MERİH DEMİRAL DA LİSTEDE
Öte yandan İngiliz ekibinin listesinde, Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral de yer alıyor.
- 8
Nottingham'ın Merih için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
- 9