Ellerini ayaklarını bağladılar! Sonrası korkunç!

Antalya'da, dün saat 05.00 sıralarında Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Hatice Aykut'un (87) yalnız yaşadığı evine giren yüzü maskeli ve eldivenli 3 kişi, yaşlı kadını ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp etti. Şüpheliler, ardından sol kolunda bulunan 22 ayar 10 bileziği alıp kaçtı.
YERDE SÜRÜNEREK KOMŞUSUNA GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre elleri ve ayakları bağlı kanlar içinde kalan Hatice Aykut, sürünerek gittiği komşusundan yardım istedi. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, kısa sürede şüphelilerin aynı ilçede oturan Abdullah S., Ayhan T. ve Resul U. olduğunu belirledi.
ÜÇ ŞÜPHELİ BAĞ EVİNDE YAKALANDI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen istihbarat ekibi, 3 şüpheliyi dağ evinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 bilezik, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda mermi, olayda kullanıldığı belirtilen 3 çift ayakkabı ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
"GÖZLERİMİ VE AĞZIMI BANTLADILAR"
Olayın şokunu atlatamayan Hatice Aykut, "Koltukta uzanıyordum. Birden bir elin yüzümü kapattığını fark ettim. Kalkmak istedim. Ancak, beni aşağıya doğru bastırıp, gözlerimi ve ağzımı bantlarken, diğeri cep telefonunun ışığıyla kolumdaki bileziklerimi çıkardı. Daha sonra beni yattığım koltuktan aşağıya atıp kaçtılar. Evin içinden sürüklenerek, aşağıya kadar inip, komşularıma seslendim. Bazıları uyuyorlardı. Güçlükle sesimi duyurdum. Yanıma gelip, hemen jandarmayı aradılar. Jandarma kısa süre içinde yakaladı. Bileziklerime kavuştum" dedi.
"BİLEZİK İÇİN BUNLAR YAPILIR MI"
Hatice Aykut, yaşananlar sırasında bileklerinde, dudağında ve yüzünün bazı bölgesinde morluklar olduğu söyledi.
Annesinin yaşadıkları yüzünden zor saatler geçirdiklerini anlatan Tevfik Buca, "Olay sonrası yanına nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bilezik yüzünden bir insana bunlar yapılır mı? Daha önceden de kapısını çalıyorlardı. Ancak bu kadar olacağını beklemiyordum. Tek sevindiğimiz şüphelilerin adalet önünde hesap verecek olması. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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