2022-2023 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650 TL olarak belirlenmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı ise henüz belli olmadı. Gelişmeler www.vgm.gov.tr adresinden duyurulacaktır.