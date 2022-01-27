Vestel küresel ölçekte dev markaların yarıştığı Good Design'dan 20 ödülle döndü.
Firmadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Vestel olarak en yeni ve en iyi teknolojilerle tüketicimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bunun yanı sıra ürünlerimizin iyi birer tasarımla nasıl fark yaratabileceğinin de bilincindeyiz. Şık tasarımlarımız, yenilikçi bakış açımızla şekilleniyor. Bu alandaki başarımızı uluslararası platformlarda tescilleyerek kanıtlıyoruz. Tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design, dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 20 ödülle Vestel olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
Good Design 2021 kapsamında Vestel Elektronik Endüstriyel Tasarım Grubu 7, UX Grubu 7 olmak üzere toplam 14, Vestel Beyaz Eşya ise 6 projesiyle ödül almaya hak kazandı.
Vestel Beyaz Eşya'nın ürettiği 84 cm yeni nesil Frenchdoor buzdolabı, AIO bulaşık makinesi, mat yüzeyli DUO ankastre fırın, minimal tasarımlı çamaşır ile kurutma makineleri, indüksiyon ocak ve Vestel Elektronik tasarımı elektrikli araç şarj istasyonları, dezenfektörlü robot süpürge, yenilikçi teknolojiye sahip TV'ler tasarım ödüllerini topladı. Vestel UX tarafından geliştirilen Evin Aklı, VFit+, Smart Center, Drive Green, Ionia mobil aplikasyonları ve Vestel Huddle Online Toplantı Arayüzü ile elektrikli araç hızlı şarj istasyonu EVC 05 ekran arayüzü tasarımlarıyla rakiplerini geride bıraktı.
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