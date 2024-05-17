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        Haberler Dünya Vermont Üniversitesi'nde bir kediye onursal diploma verildi

        Vermont Üniversitesi'nde bir kediye onursal diploma verildi

        Vermont eyaletine bağlı Burlington'daki üniversitenin sevilen kedisi Max, öğrencilerle birlikte diploma almaya hak kazandı. Okul yönetimi, Max'in diplomasının, yarınki mezuniyet töreninde sahibi Ashley Dow'a teslim edileceğini bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.05.2024 - 23:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 23:13
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        Üniversiteden kediye onursal diploma
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        ABD'de Vermont Üniversitesi, okulun sevilen kedisine onursal diploma verdi.

        Üniversitenin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Max adlı kedinin, Castleton kampüsünün sevilen bir üyesi olduğu belirtildi.

        Paylaşımda, kampüsün yakınlarındaki bir evin mensubu olan Max'in 4 yıldır kampüsü sıklıkla ziyaret ettiği ve öğrencilerle arkadaşlık ettiği kaydedildi.

        Üniversitenin, öğrencilere kampüs içerisindeki yolculuklarında eşlik eden Max'e onursal doktora diploması verme kararı aldığı ifade edildi.

        Kedi Max'in diploması, yarınki mezuniyet töreninde sahibi Ashley Dow'a teslim edilecek.

        Dow, "Max kampüse gitmeye karar verdi ve üniversite öğrencileriyle takılmaya başladı. Onlar da Max'i çok sevdi” dedi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #KEDİ
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