10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de mandalina rekoltesi, iklim şartlarından dolayı geçen seneye göre ortalama yüzde 50 düştü.
Geçen yıl 286 milyon dolar döviz girdisinin sağlandığı mandalinada, verimdeki düşüşe rağmen ürün kalitesiyle 2018'deki ihracat rakamlarına ulaşılması hedefleniyor.
Kışın vazgeçilmez meyvelerinden mandalinada hasat eylül ayının sonunda başladı. İlk olarak Akdeniz Bölgesi'nde toplanan mandalinada ihracat süreci başladı.
Türkiye'nin önemli mandalina üretim merkezlerinden Ege'de ise bahçelere ekim ayının ortalarında girildi.
Çiçeklenme döneminde yaşanan soğuk havaların etkisiyle ülke genelinde verimi yüzde 50 seviyesinde düşen mandalinanın kalitesinde herhangi bir kayıp yaşanmadı. Geçen yıl rekolte rekorunun kırıldığı mandalina 70 kuruştan bahçede alıcı bulurken bu sene ise fiyatı 2 liraya yükseldi.
"GEÇEN SENEKİ RAKAMLARI YAKALARIZ"
AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'den ocak- ekim döneminde 120 milyon dolarlık mandalina ihracatı yapıldı.
İhracatta ilk sırada Türk narenciyesinin geleneksel pazarı Rusya yer aldı. Bu ülkeye 10 ayda 58 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleşti. Bu ülkeyi Ukrayna ve Irak takip etti.
Türkiye'nin geçen seneki mandalina ihracatı 286 milyon dolar olmuştu.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, mandalina hasadına mevsim şartlarından dolayı yaklaşık 20 gün geç başlandığını söyledi.
Verimin düşük olmasından dolayı ihracatın da bir miktar gerilediğini anımsatan Uçak, şöyle konuştu:
"Rekoltedeki düşüşe rağmen geçen seneki ihracat rakamlarını yakalayacağız. Çünkü tonaj düşük olabilir ama fiyatlar yüksek seyrediyor. Ayrıca geçen yıl rekolte çok yüksekti, fiyatlar dip yapmıştı. Bu nedenle pazarlamada da sorunlar yaşadık. Geçen sene çiçek açma döneminde hava şartları çok soğuk gitti. Rekolte düşüklüğünün en büyük sebebi bu. Bu yıl narenciye ürünlerinin genelinde bir düşüklük var. Limon ve portakalda da düşüklük var."
ÜRETİCİLER FİYATLARDAN MEMNUN
İzmirli üretici Emin Gürhan, yaklaşık 15 yıldır mandalina işiyle uğraştığını söyledi.
Türkiye'nin en kaliteli mandalinalarının Menderes'te yetiştiğini dile getiren Gürhan, "Geçen yıl rekoltenin yüksek olmasından dolayı fiyatlar düşüktü. Bu yıl ise fiyatlar yüksek ama rekolte düşük. Yaklaşık 2 liradan satıyoruz. Bu rakamların düşeceğini sanmıyoruz. Üretici olarak fiyatlardan memnunuz." diye konuştu.
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