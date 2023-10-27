Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN? 2023 Öğrencilere ÖTV'siz KDV'siz vergisiz telefon/bilgisayar alma şartları ve modelleri ne?

        Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu! İşte 2023 vergisiz telefon şartları ve modelleri

        Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satış tarihi ve şartları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 7 milyona yakın üniversite öğrencisi, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu projesinden yararlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" ile 9.500 TL'ye kadar olan cep telefonu ve bilgisayarlarda 5 bin 500 TL teknolojik cihaz desteği sağlanacak. İşte 2023 öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi, şartları ve geçerli olduğu telefon modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı tarihi ve şartlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" yürürlüğe girerken gözler "Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, şartları neler, hangi marka ve modelleri kapsıyor?" sorusuna çevrildi. Nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan telefon ve bilgisayarların 5 bin 500 TL'lik kısmı teknolojik cihaz desteği projesi kapsamında karşılanacak. İşte 2023 üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV'siz telefon/ bilgisayar satış tarihi, şartları, yaş sınırı, marka ve modellerine ilişkin detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

          Üniversite öğrencilerine 9 bin 500 lirayı aşmayan telefon ve bilgisayar ile aylık 10 GB internet desteğini içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        • 3

          10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ŞARTLARI NELER?

          Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

        • 4

          ÖĞRENCİLERE AYLIK 10, YILLIK 12 GB İNTERNET!

          Kararla nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.

        • 5

          VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

          Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

        • 6

          DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL OLACAK

          Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek.

        • 7

          VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

          Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

        • 8

          9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI

          SAMSUNG

          Galaxy A31: 9.499 TL

          Galaxy A32: 9.399 TL

          Galaxy M33 5G: 9.000 TL

          Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

          Galaxy M22: 8.684 TL

          Galaxy A22: 8.588 TL

          Galaxy M14 5G: 8.526 TL

          Galaxy A21s: 8.499 TL

          Galaxy A24: 8.299 TL

          Galaxy A30: 7.900 TL

          Galaxy M23 5G: 7.719 TL

          Galaxy A12: 7.719 TL

          CASPER

          Via X30 Plus: 9.399 TL

          Via X30

          GENERAL MOBİLE

          Gm 24 Pro: 9.459 TL

          Gm 21 Pro: 9.000 TL

          Gm 22 Pro: 7.899 TL

          Gm 23: 5.540 TL

          HUAWEİ

          Nova 9 SE: 9.399 TL

          Nova Y90: 9.150 TL

          Nova 8i 128 GB: 8.700 TL

          P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

          Huawei P40 Lite: 7.899 TL

          XİAOMİ

          Redmi Note 12S: 9.452 TL

          Redmi Note 11S: 8.999 TL

          Redmi Note 12: 8.587 TL,

          Redmi Note 10S: 8.499 TL

          Redmi Note 11: 8.390 TL

          Redmi Note 10 5G: 7.999 TL

          Redmi 10 2022: 5.999 TL

          Redmi 9C: 4.799 TL

        • 9

          REALME

          Realme 10 128 GB: 9.499 TL

          Realme XT 128 GB: 8.999 TL

          Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

          Realme 6 Pro: 8.999 TL

          Realme C55 128 GB: 7.999 TL

          VİVO

          Vivo Y35: 9.248 TL

          Vivo Y36: 9.049 TL

          Vivo Y22: 7.260 TL

          Vivo Y16: 4.899 TL

          HONOR

          X9a 5G: 9.199 TL

          OPPO

          Oppo A91: 8.999 TL

          Oppo A54: 6.399 TL

          POCO

          M3 Pro 5G: 8.999 TL

          M3 128 GB: 8.455 TL

          INFİNİX

          Infinix Note 30: 8.079 TL

          Infinix Note 12: 7.149 TL

          ONEPLUS

          Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

          *Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Habertürk Anasayfa