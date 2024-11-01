Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesi ile 1/6/2023 ile 31/5/2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin listeyi açıkladı. İşte, Vergi Yüzsüzleri listesi...