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        Haberler Bilgi Ekonomi Vergi yüzsüzleri listesi duyuruldu! Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi yüzsüzleri listesinde hangi şirketler var?

        Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! Vergi yüzsüzleri listesinde hangi firmalar var?

        Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan 'vergi yüzsüzleri' şirketlerini açıkladı. 36 bin 806 mükelleften, 7 bin 948'i gerçek kişi, 28 bin 858'i ise tüzel kişi olarak kayıtlara geçti. Ödenmemiş vergi ve cezaların borcu ise toplamda 914,9 milyar TL olarak hesaplandı. İşte, Vergi Yüzsüzleri listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:29
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          Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesi ile 1/6/2023 ile 31/5/2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin listeyi açıkladı. İşte, Vergi Yüzsüzleri listesi...

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          VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ İLK 30

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