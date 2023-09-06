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2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da vergi gelirlerine ilişkin öngörüler yer aldı. Buna göre 2023 yılında devletin vergi gelirlerinin 4 trilyon 232 milyar lirayı aşması beklenirken, vergi gelirleri tahmini 2024 için 7 trilyon 481 milyar TL, 2025 için 9 trilyon 613 milyar TL, 2026 yılı için ise 11 trilyon 467 milyar TL oldu.

Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda vergi gelirleri 2023'te yüzde 81.4 artacak. Vergi gelirlerindeki artış 2024'te yüzde 73, 2025'te yüzde 28.5, 2026'da ise yüzde 19.3'ü bulacak.

Yıl Vergi geliri (milyar TL) Değişim (%) Enflasyon(%) 2022 2383,6 - 64,3 2023 4323,8 81,4 65 2024 7480,8 73,0 33 2025 9613,5 28,5 15,2 2026 11467,6 19,3 8,5

Söz konusu tahminler yıllık enflasyon tahminlerinin bir hayli üzerinde kaldı. OVP'ye göre 2023 sonunda yıllık enflasyon yüzde 65 olacak. 2024'te yüzde 33'e, 2025'te yüzde 15.2'ye, 2026'da ise yüzde 8.5'e gerileyecek. 2024 ve 2026 yıllarında vergi gelirlerindeki artış enflasyonun 2 katından fazla olacak. 2025'te ise aradaki fark 2 katın biraz altında olacak.

HARCAMALAR GELİRLERDEN DAHA YAVAŞ ARTACAK

2023 ve 2024 yıllarında özellikle yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için devlet harcamalarındaki artışın hızla devam etmesi beklenirken OVP'ye göre 2025'ten itibaren harcamalardaki artış yavaşlayacak. OVP'nin kapsadığı 2024-2026 yıllarında harcamalardaki artış hızı vergi gelirlerinin altında olacak.

2024'te vergi gelirlerinin yüzde 73 artması beklenirken devlet harcamaları yüzde 64 artacak. 2025'te harcamalar yüzde 18.2, 2026'da ise yüzde 17.1 olacak.

Yıl Harcamalar (milyar TL) Değişim (%) 2022 4300,8 - 2023 9349,1 117,4 2024 15328,6 64,0 2025 18114 18,2 2026 21209,5 17,1