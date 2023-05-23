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Vergi düzenlemesi hangi şirketi nasıl etkiledi?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya oluyor. Borsa İstanbul şirketlerinin birinci çeyrek rakamlarını değerlendiren Kaya, özellikle ekonomi yönetiminin depremin ardından yaptığı vergi teşvik ve istisnalarının kısan düzenlemesinin hangi şirketleri nasıl etkilediğini açıklıyor. Borsanın ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrası olası hareketlerine yönelik tahminlerde bulunan Kaya, ayrıca kur ve enflasyona ilişkin tahminleri doğrultusunda borsanın bu iki etkenden nasıl etkileneceğine yönelik görüşlerini aktarıyor.

Giriş: 23.05.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
Vergi düzenlemesi hangi şirketi nasıl etkiledi?
HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya oluyor. Borsa İstanbul şirketlerinin birinci çeyrek rakamlarını değerlendiren Kaya, özellikle ekonomi yönetiminin depremin ardından yaptığı vergi teşvik ve istisnalarının kısan düzenlemesinin hangi şirketleri nasıl etkilediğini açıklıyor. Borsanın ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrası olası hareketlerine yönelik tahminlerde bulunan Kaya, ayrıca kur ve enflasyona ilişkin tahminleri doğrultusunda borsanın bu iki etkenden nasıl etkileneceğine yönelik görüşlerini aktarıyor.

YERLİ NE YAPTI YABANCI NE YAPACAK?

Seçim öncesi ve sonrası borsada yerli ve yabancı yatırımcıların nasıl hareket ettiğine dair tecrübelerini aktaran Kaya, özellikle yabancı yatırımcıların yeniden Borsa İstanbul'u tercih etmesi için neler gerektiğine dair fikirlerini paylaşıyor.

GLOBAL RİSKLER VAR MI?

Bazı hisselerde seçim öncesi ve sonrası sert hareketleri yorumlayan Kaya, halka arzları da değerlendirerek endekse etkisini yorumluyor. Kaya ayrıca borsayı bekleyen başka risklere değinirken global gelişmelerin olası etkilerine dair tahminlerini dile getiriyor.

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