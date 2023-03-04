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VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 | Vergi affı borç yapılandırma Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak ve son durum ne?

Vergi affı son durum: 2023 Vergi affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak?

Vergi affı borç yapılandırma son dakika gelişmeleri, düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. SGK borçları, vergi cezaları, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçişleri, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları faizlerinin de silinmesini öngören vergi affı düzenlemesinin ne zaman yürülüğe gireceği merak konusu oldu. Çalışmalarına devam eden TBMM'nin ilk gündem maddesi olan EYT Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Meclis'in ikinci gündem maddesi ise vergi affı borç yapılandırma oldu. İşte, 2023 Vergi affı düzenlemesi son durum...

Giriş: 04.03.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Vergi affı son durum için gözler Meclis'e çevrildi. 28 Şubat günü itibarıyla açılan Meclis'te görüşülen EYT düzenlemesi yasalaştı. Düzenleme ile vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları  ve daha önce hiç yapılandırma yapılmayan adli para cezaları vergi yapılandırma kapsamına alınacak. Vergi affı ve borç yapılandırma düzenlemesi son dakika gelişmeleri...

  • DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILACAK

    AK Parti'li Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne verilecek önergelerle deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi. Deprem bölgesindekilerin 'Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, deprem bölgesindeki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.

  • VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Deprem sonrası Meclis çalışmalarına ara verilmişti. TBMM 28 Şubat günü yeniden açıldı. Teklifin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi ve geçtikten sonra kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

  • VERGİ BORCU MECLİS KOMİSYONUNDA KABUL EDİLMİŞTİ! DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.

    AK Parti iktidarları döneminde bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili asıl olarak toplam 9 teklifin görüşüldüğünü dile getiren Elitaş, Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar vatandaşların tüm taleplerini dinlediklerini ve ihtiyaç duydukları tüm düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti. 

  • Elitaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kamuya olan yükümlülükler konusunda tüm talepleri titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik ve bu alanda yapılabilecek düzenlemeleri hiç tereddütsüz yaptık. Bir süredir vatandaşlarımızın borçların yapılandırılması konusunda talepleriyle karşı karşıya kalıyorduk. Bunu da kulak ardı etmeyerek kanun teklifini hayata geçirmiş oluyoruz. Vatandaşların vergi dairelerinde hangi türden olursa olsun tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları; köprü, otoyol, kaçak geçiş ücretleri; daha önce hiçbir yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, 4207 sayılı Kanun kapsamındaki idari para cezaları, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yaptığımız kanunu revize eden bir düzenleme. Ecrimisiller gibi ne tür borç olursa olsun bu yapılandırma kapsamına almış oluyoruz."

  • 31 Aralık 2022 tarihini esas aldıklarını bildiren Elitaş, kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar, inceleme ve tarhiyat işlemleri devam eden alacaklar, pişmanlıkla ve kendiliğinden yapılacak beyanlar üzerine ödenecek alacaklar şeklinde tahsilat yapılabileceğini anlattı. Elitaş, kesinleşmiş alacaklarda borç asıllarından vazgeçilmediğini, gecikme zammı, faiz, ceza gibi adlarla uygulanan feri alacakların yurt içi ÜFE oranında güncelleneceğini bildirdi.

    Elitaş, 1 Kasım 2016'ya kadar TÜİK tarafından açıklanan yurt içi ÜFE oranlarına göre hareket edileceğini, bu tarihten sonra yurt içi ÜFE'yi aylık 0,75 olarak değerlendireceklerini aktardı.

  • VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK, ÖDEME NASIL OLACAK?

    Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi:

    "Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.

    Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."

  • Elitaş, ilk defa yaptıkları düzenlemeye göre, vatandaşların vergi, ceza, faiz gibi 2 bin lirayı aşmayan borçlarını sileceklerini vurguladı.

    SGK ve belediyeye olan borçlara da düzenleme yaptıklarını dile getiren Elitaş, teklifle bu yıl sonuna kadar TOKİ tarafından ihale edilen işlerde damga vergisi istisnası uygulaması getirileceğini söyledi.

  • VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarından düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler ve vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar yapılandırılacak.

  • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da kesinleşmiş alacak olarak yapılandırılacak.

    Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.

  • Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, ürünlerinde kullanmaları gereken özel etiket ve işaretleri kullanabilmeleri için yapılandırılan ve vadesi 1 Mart 2016'dan sonra gelen Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ve vadesi 1 Ekim 2020'den sonra gelen katma değer vergisi ile bu vergilere ait beyannameden doğan damga vergisinin tamamının ödenmesi şartı getiriliyor.

    Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları ile aldığı bazı paylar ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma payı alacakları ve YİKOB'ların alacakları yapılandırılacak.

  • Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerden, diğer şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

    Söz konusu kurumların kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları da teklifin kapsamında yer alıyor. Buna göre, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar, istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş veya karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar da yapılandırılacak.

  • Teklifle sadece vergi cezaları/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin olarak dava açılmış olması halinde ödenecek tutarlar, düzenleme kapsamındaki idari para cezalarından ihtilaflı olanlar ile ecrimisillerden ihtilaflı olanların yapılandırılması da düzenleniyor.

    Düzenlemenin yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması ve düzenlemeden yararlanma, ihbarname tebliğine bağlı başvuru ve ödeme süreleri belirlenerek kurala bağlanıyor.

    Buna göre, düzenlemenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın yüzde 25'ini belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75'inin tahsilinden vazgeçilecek.

  • Düzenlemenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, yayımı tarihinden önce pişmanlık talebiyle veya izaha davet kapsamında verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş vergi cezaları hakkında da bu hükümler uygulanacak.

    Düzenlemenin yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde bu tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılması ve belirlenen tutarın, belirtilen süre içinde ödenmesi şartıyla teklifin hükümlerinden yararlanılabilecek.

  • Bu düzenleme hükümlerinden yararlanacak mükellefler, Vergi Usul Kanunu'ndaki uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu'nun uzlaşma, Kabahatler Kanunu'nun peşin ödeme indirimi ile Devlet İhale Kanunu'ndaki indirim hükümlerinden yararlanamayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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