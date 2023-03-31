Vergi affında son durum: Başvurular Mayıs'ta!

"ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I SİLİNECEK"
Yapılandırma başvurusunda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanların, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek. Borç anapara tutarı + enflasyon farkının yüzde 10’unu haziran ayı sonuna kadar peşin ödeyenler, tüm borçtan kurtulacak.
48 EŞİT TAKSİTE KADAR VADE!
Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 48 eşit taksite kadar vade ile ödeme seçeneği sunulacak. Taksitle ödeme tercihinde bulunanlardan anapara + enflasyon farkının tamamı tahsil edilecek. Hesaplanan bu tutara, taksit seçeneğine göre yıllık yüzde 9 vade farkı uygulanacak.
Taksitle ödemede vade farkı şöyle olacak:
12 taksitle ödemede yüzde 9
18 taksitle ödemede yüzde 13.50
24 taksitle ödemede yüzde 18
36 taksitle ödemede yüzde 27
48 taksitle ödemede yüzde 36