Vera Konsept GYO halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hisselerin tamamının satılması halinde halka açıklık oranı yüzde 26.8 olacak. 18 Ekim itibarıyla başlayan talep toplama süresinde Vera Konsept halka arzın hangi bankalarda olacağı merak ediliyor. Peki, Vera Konsept halka arz hangi bankalarda ve kaç lot verir? İşte, konuya ilişkin detaylar...