Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

        Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

        İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl ağustos sonu ve eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin 80'incisinin tanıtımı, çevrim içi basın toplantısıyla yapıldı.

        Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, festivalde farklı kategorilerde gösterilecek filmleri açıkladı.

        Barbera, 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde yapılacak 80. Venedik Film Festivali'nin açılış filminin, ana yarışma kategorisinde de yer alan Edoardo De Angelis'in Comandante isimli filmi olduğunu bildirdi.

        Yönetmen Nikolaj Arcel'in Bastarden, Luc Besson'un Dogman, Bertrand Bonello'nun La Bete, Stephane Brize'nin Hors-Saison, Pietro Castellitto'nun Enea, Bradley Cooper'ın Maestro, Sofia Coppola'nın Priscilla, Saverio Costanzo’nun Finalmente L’Alba, Edoardo De Angelis'in Comandante, Giorgio Diritti'nin Lubo, Ava DuVernay'ın Origin, David Fincher’ın The Killer, Michel Franco'nun Memory, Matteo Garrone’nin Io Capitano, Ryusuke Hamaguchi'nin Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist), Agnieszka Holland'ın Zielonga Granica (The Green Border), Timm Kröger'in Die Theorie Von Allem, Yorgos Lanthimos'un Poor Things, Pablo Larrain'in El Conde, Michale Mann'ın Ferrari, Stefano Sollima'nın Adagio, Malgorzata Szumowska ile Michal Englert'in Kobieta Z… (Woman Of) ve Fien Troch'un Holly isimli filmleri festivalin büyük ödülü Altın Aslan için yarışacak.

        REKLAM

        Festivalin Ufuklar (Orizzonti) kategorisinde gösterilecek 17 yapım arasında 2 Türk yönetmenin filmleri de bulunuyor.

        Yönetmen Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi filmi ile Nehir Tuna'nın Yurt filmi, Ufuklar kategorisinde Venedik'te dünya prömiyerlerini yaparak sinemaseverlerle buluşacak.

        80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Venedik Film Festivali
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!