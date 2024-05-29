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        Haberler Gündem Güncel Velilerin de dahil olduğu öğrenci kavgasında kan döküldü

        Velilerin de dahil olduğu öğrenci kavgasında kan döküldü

        Diyarbakır'da Çınar Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca ortalık karıştı. Çıkan kavgada bir veli bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:59
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        Velilerin de dahil olduğu öğrenci kavgasında kan döküldü
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        Diyarbakır'daki Çınar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca kavga çıktı.

        Çıkan kavgada 40 yaşındaki A.G., M.T. tarafından bıçaklandı.

        İhbar üzerinde okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Çınar Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #bıçaklı kavga
        #Bolu
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