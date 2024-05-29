Velilerin de dahil olduğu öğrenci kavgasında kan döküldü
Diyarbakır'da Çınar Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca ortalık karıştı. Çıkan kavgada bir veli bıçakla yaralandı.
Diyarbakır'daki Çınar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca kavga çıktı.
Çıkan kavgada 40 yaşındaki A.G., M.T. tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerinde okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Çınar Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.