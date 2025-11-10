Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı

        Giriş: 10.11.2025 - 23:30 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:30
        İlk tanıtım yayınlandı
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 10. bölüm 1. Fragmanı:

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #veliaht
        #show tv

        Habertürk Anasayfa