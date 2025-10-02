Habertürk
        'Veliaht' bu akşam yeni bölümüyle SHOW TV'de

        Karslı konağı karışacak

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde, Karslı konağının karışacağı gelişmeler yaşanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 10:19 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:31
        'Veliaht'ta Karslı konağı karışacak
        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', bu akşam yeni bölümünde Karslı konağının karışacağı gelişmeler yaşanacak.

        Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber üstlendiği Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Arif Pişkin (Saim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 4'üncü bölümünde; Timur, çalınan paraların peşine düşer ve paraları bulmak için bir plan yapar. Babasının hastalığını öğrenen Derya, kardeşlerinden genel vekâlet toplayarak başa geçmek ister. Yahya’nın başına buyruk kardeşi Selim’in ansızın gelişi tüm Karslı ailesi için büyük bir sürpriz olur. Anneleri Gönül’ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiler. Zülfikar, Derya’nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendiğindeyse konak karışacaktır.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV’de!

        #veliaht

        Habertürk Anasayfa